Davetsiz misafir: Pazar yeri savaş alanına döndü

Ankara’dan, Bitez Mahallesi’ndeki yazlıklarına tatile gelen emekli Başbakanlık müsteşar yardımcısı avukat 79 yaşındaki Ertuğrul Güven eşi Aslı Güven ile birlikte bugün Turgutreis pazarına geldi. Pazarda alışveriş yapan Ertuğrul Güven, kendisine ait 06 DZ 5613 plakalı otomobile bindikten sonra vitese dikkat etmeden gaza bastı. Hızla geriye doğru giden Güven’in kullandığı araç, iki otomobil ve bir motosiklete çarptıktan sonra üçüncü bir otomobilin üzerine çıkarak durdu. Güven’in otomobilinin bir kısmı da restoranın camını kırarak içeri girdi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazada restoranda oturan Saygın Somuncuoğlu’nun ayağı kırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Somuncuoğlu ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.









Kaza anı restoranın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Masalar ve sandalyelerin dağıldığı restoranın içi savaş alanına döndü. Otomobilin restorana girişi sırasında içerdeki çok sayıda kişinin panikle sağa sola kaçıştığı görüntülerde yer aldı.

"GERİ VİTESTE BIRAKMIŞ"

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Ertuğrul Güven, "Benden önce eşim arabayı park etmişti. O, arabayı geri viteste bırakmış ben de ileri viteste sandım. Hareket etmek için gaza bastığımda birden olanlar oldu.

Büyük şok içindeyim, nasıl olduğunu anlamadım" dedi. Güven ve eşi Aslı Güven uzun süre restoranda oturarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

"ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANSIN"

Restoranın işletmecisi Mukadder Eser, "Burası Bodrum’un en büyük ikinci pazarı. Her cuma ve cumartesi günü buraya on binlerce kişi geliyor ve araçları ile pazara giriyorlar. Her hafta yaralanmalı kazalar oluyor, kavgalar oluyor.

Bu pazarın acil olarak buradan kaldırılması veya araç girişine yasaklanması gerekir" dedi. Eser restoranda yaklaşık 30 bin liralık zararın meydana geldiğini de belirtti.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

