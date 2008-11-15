Davetlerde beslenme önerileri

Özel davetler, partiler, yemek organizasyonları derken çoğu zaman kendimizi unutuveriyoruz ve son dakikada kilolarımızı fark ediyoruz.
Oysa uzmalara göre kilo yönetimi uzun vadeli bir program. Kısa dönemde verilen kiloların daha sonra artarak bize geri dönme riski büyük.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Aylin Yılmaz, özel gecelerde gönül rahatlığı ile eğlenebilmemiz için önerilerde bulunuyor. Bunun için öncelikle beslenme programını gözden geçirmek, strese yenik düşmemek ve beden ve ruh sağlığını önemsemek öncelikli...
Davetten bir hafta önce
Alternatif kahvaltılar
1. Yoğurt parfe: Az yağlı yoğurt, prebiotik veya soya yoğurt içine taze veya donmuş orman meyveleri ile keten tohumu ve ceviz- badem karışımlı özel bir kahvaltı
2. Yumurtalı karışım: 1 gece önceden katı haşlanmış omega-3 yumurtası, çavdar ekmeği, az yağlı 2 kaşık yoğurt karışımı ve mevsim meyveleri
Alternatif öğle-akşam yemekleri
1. Mercimek çorbası, ıspanak salatası, mısır ekmeği ve yeşil elma
2. Balık dürüm: Sardalye salatası, taze dereotu ve kırmızı soğan ve su teresi, kırmızı greyfurt
3. Akdeniz salatası: Yeşillik, mozerella, közlenmiş kırmızı ve sarı biber, enginar göbeği, 20 adet kurutulmuş yaban mersini, taze limon suyu, halis sızma zeytin yağ, 5 ceviz parçası
4. Asya usulü çorba ve salata: Miso çorbası, lahana salatası, (sos; pirinç sirkesi, susam yağı), kahverengi haşlanmış pirinç (2 kaşık)
Blender’da hazırlanan alternatif kaçamaklar
1. Orman meyveli smoothie: Yarım su bardağı sade soya sütü ve yarım su bardağı az yağlı yoğurt, 1,5 su bardağı kadar taze veya donmuş orman meyvesi ve 1 yemek kaşığı keten tohumu
2. Badem ezmeli Smoothie: Yarım su bardağı soya sütü, yarım muz, 1,5 yemek kaşığı doğal badem ezmesi, yarım çay bardağı yumuşak tofu ve tercihen buz
Bu besinlerle
toksinlerden arının
Lahanagiller (Brokoli-kale-karalahana-brüksel lahanası-karnabahar-çin lahanası-çin brokolisi)
Yeşil çay (kafeinsiz)
Su teresi
Enginar
Taze kişniş
Nar
Kakao
Sarmısak
Karahindiba
Üzüm çekirdeği
Prebiotikler
Parti günü ne alırsınız
Sabah: Prebiotik sade yoğurt (200 gr) -1 tatlı kaşığı böğürtlen ve 1 tatlı kaşığı ahududu(dondurulmuş) ve 4 parça ceviz ve 1 çay kaşığı keten tohumu- 2 kepekli wasa
11.00: 8 fındık ve 5 kuru erik
Öğle: Akdeniz salatası (cevizli ve kurutulmuş domatesli), 1 dilim cevizli mısır ekmek ve 200 cc sade maden suyu
15.00-16.00: 200 cc soya sütü veya laktozsuz süt
18.00: 4 kuru kayısı veya yeşil elma
Gece: Fırında bol sebzeli et, közlenmiş sebzeler ve bol yeşillik salata, kahverengi pirinç (sebzeli) pilavı, meyve salatası (ortalama iki meyve). Şampanya 1 kadeh ve yemek boyunca Beyaz şarap (3 kadeh).
ÜRÜN MARKET
Ciltlere sihirli dokunuş
Clarins’in mükemmel bir ten, pürüzsüz bir görünüm yaratırken yüzdeki yorgunluk izlerini silen köpük fondöteni "Font de Teint Lisse Minute", yağsız yapısıyla uygulandığı andan itibaren cilt yüzeyinde kolaylıkla yayılıyor. Ürün ışık yansıtıcı pigmentler sayesinde kusurları optik olarak gizlerken aynı zamanda çizgileri doldurarak genişlemiş gözenekleri dolduruyor.
Eğlenceli ve seksi erkeklere
Hilfiger, temiz, ayırt edilen ve maskülen kokusuyla kendinden emin, eğlenceli ve seksi erkeklere hitap ediyor. Yaşı ve zamanı yok. Güçlü kimliği ve maskülen yanları ile öne çıkıyor. İçindeki dinamik figürler ise Hilfiger erkeğinin seksi özgüvenini yansıtıyor.
Aynı anda hem gençleşin
hem migrenden kurtulun
Teknolojik gelişmeler son dönemlerde hem doktorlara hem hastalara çok cömert davranıyor. Son gelişme sayesinde ise aynı operasyonla bir yandan yüzünüz gençleşirken öte yandan migren sorununuz ortadan kalkıyor.
Estetik ve Plastik Cererahi Uzmanı Op. Dr. Erhan Eryılmaz sorularımızı yanıtladı.
Endoskopik yüz cerrahisi deyince ne anlıyoruz?
- Endoskopi bir teknolojik ürün. İlk olarak safra kesesi ameliyatlarıyla duyduk. Hatta zaman içinde karın içi ameliyatlarının büyük bir çoğunluğu bununla yapılır halde geldi. Estetik cerrahide kullanım alanı, daha çok yüz gençleştirme. Peşinden meme protezlerinin yerleştirilmesinde kullanıldı. Bu sırada kalpel tünel dediğimiz eldeki sinir sıkışmalarını serbestlemek için kullanıldı. En son dönemde de migren cerrahisinde endoskopik cerrahi kullanılıyor. Endoskopik cerrahi ile yüz gençleştirme nasıl gerçekleşiyor?
- Yüz gençleştirmede bizim hedefimiz öncelikle yer çekiminin etkisiyle sarkmış olan yanak dokularının gençlik yerlerine geri taşınması. Yanağa ağız içinden veya saçlı deriden ulaşabiliriz. Biz iki tane kapıyı kullandığımızda boylu boyunca tüm yüzü kemik seviyesinde açıyoruz ve yanaktaki tüm dokuları serbestleyip yanağı yeni yerine taşıyoruz. Saçın içindeki bu bir santimlik kesi asla gözükmüyor. Ağız içindeki yaralar ise üç-dört günde iyileşiyor.
En çok hangi bölgeye endoskopik yüz cerrahisi uygulanıyor?
- Bunun adı zaten endoskopik orta yüz gençleştirme.
Yüzün her bölgesi değil o zaman. Nedir orta yüz bölgesi?
- Orta yüz bölgesi; alın, göz çevresi, elmacık bölgesi ve ağız köşesini içeren oval bir bölge. Burası aslında ilk yaşlanan dolayısıyla yorgunluğun ilk sezildiği bölge. Eski ameliyatlarda büyük kesiler yapıldığı için insanlar kaçıyordu, 50’li yaşları bekliyorlardı, öyle ameliyat oluyorlardı. Fakat şimdi genç hastada da var olan problemleri çözebiliyoruz.
Peki, yüz estetiğinin ideal bir yaşı var mı?
- Endoskopik cerrahi ile genç hastalarımızı da ameliyat etmeye başladık. Çok rahat şunu söyleyebiliriz ki, 20’li yaşlarda birçok hastam var. Stres, yorgunluk dışında yüzün anatomisi doğuştan problemli olabilir. O zaman yanaktaki dokularının doğal yerlerine alınması erken yaşta gerçekleşebilir. Kadınlar genellikle hangi yüz gençleştirme yöntemlerini operasyonlarını tercih ediyorlar?
- Aslında yüzdeki estetik girişimler bir yelpaze. Bir tarafında çok basit bir botoks enjeksiyonu, kolajen veya yağ enjeksiyonu varken, öbür tarafında total yüz gençleştirme-boyun, yanak, kaş düşünülebilir. Kişi yaşına ve kendi kronolojisine göre bu yelpazede bir yere uyuyor. Siz uyduğu yerden itibaren ihtiyaçları belirliyorsunuz. Genç yaşlarda daha çok göz çevresi kaş ya da yağ ve botoks enjeksiyonu olabilir.
Aynı anda birkaç uygulamayı bir arada yapabiliyor musunuz?
- Birkaç sınırlayıcı detay var, yani satrancın kuralları belli, oynayacağımız şey anatomi ve fizyoloji. Çok uzun ameliyat yapmayacağız, hastayı yormayacağız, süre belli, süre bizi sınırlayacak. Birbirini bozan ameliyatlar yapmayacağız. Onun dışında her şeyi yapabiliriz. Mesela, bir göz çevresi gençleştirmeyle burun estetiğini çok rahat yapabiliriz ya da endoskopik yüz gençleştirme ile burun ve alt göz kapağı. Bunlar kombine edilebiliyor. Hepsinin üstüne yağ enjeksiyonu, tek seansa sığabiliyor.
Migrende nasıl kullanılıyor
Migren sayısız sebebi olan bir rahatsızlık. Ancak endoskopik yüz gençleştirme ameliyatlarında, hastaların kaşlarını kaldırıp çatık kaşlarını iyileştirirken, migreni olan hastaların aynı zamanda migren ataklarının geçtiği, ya da aralarının uzadığı görülmüş. Bu arada botoks uygulanan hastalarda da, aynı şekilde migren ataklarının azaldığı görülmüş. Tabii yine her hasta için konuşmuyoruz. Sonra bunun bir ilişkisi olması gerektiği düşünüldü. Botox ve endoskopik cerrahi ne yapıyordu ki migren nöbetlerini önlüyordu? Bu bölgedeki baskıyı oluşturan çatık kaşı gevşetiyordu, ensedeki gerginliği azaltıyordu. Şakak bölgesindeki bütün çiğneme kasımızın içinden çıkan duyu sinirinin baskısını ortadan kaldırıyordu ve hastalar bir rahatlama evresi yaşıyorlardı.
Çatık kaşı oluşturan kasların zayıflatılıp alınması yerine yağ dokusu yerleştirilmesi ile parlayan, çatmayan bir alın ve migreni olmayan veya nöbetleri azalan bir insan yaratabiliyorsunuz.
Davetlerde beslenme önerileri
Özel davetler, partiler, yemek organizasyonları derken çoğu zaman kendimizi unutuveriyoruz ve son dakikada kilolarımızı fark ediyoruz.
Oysa uzmalara göre kilo yönetimi uzun vadeli bir program. Kısa dönemde verilen kiloların daha sonra artarak bize geri dönme riski büyük.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Aylin Yılmaz, özel gecelerde gönül rahatlığı ile eğlenebilmemiz için önerilerde bulunuyor. Bunun için öncelikle beslenme programını gözden geçirmek, strese yenik düşmemek ve beden ve ruh sağlığını önemsemek öncelikli...
Davetten bir hafta önce
Alternatif kahvaltılar
1. Yoğurt parfe: Az yağlı yoğurt, prebiotik veya soya yoğurt içine taze veya donmuş orman meyveleri ile keten tohumu ve ceviz- badem karışımlı özel bir kahvaltı
2. Yumurtalı karışım: 1 gece önceden katı haşlanmış omega-3 yumurtası, çavdar ekmeği, az yağlı 2 kaşık yoğurt karışımı ve mevsim meyveleri
Alternatif öğle-akşam yemekleri
1. Mercimek çorbası, ıspanak salatası, mısır ekmeği ve yeşil elma
2. Balık dürüm: Sardalye salatası, taze dereotu ve kırmızı soğan ve su teresi, kırmızı greyfurt
3. Akdeniz salatası: Yeşillik, mozerella, közlenmiş kırmızı ve sarı biber, enginar göbeği, 20 adet kurutulmuş yaban mersini, taze limon suyu, halis sızma zeytin yağ, 5 ceviz parçası
4. Asya usulü çorba ve salata: Miso çorbası, lahana salatası, (sos; pirinç sirkesi, susam yağı), kahverengi haşlanmış pirinç (2 kaşık)
Blender’da hazırlanan alternatif kaçamaklar
1. Orman meyveli smoothie: Yarım su bardağı sade soya sütü ve yarım su bardağı az yağlı yoğurt, 1,5 su bardağı kadar taze veya donmuş orman meyvesi ve 1 yemek kaşığı keten tohumu
2. Badem ezmeli Smoothie: Yarım su bardağı soya sütü, yarım muz, 1,5 yemek kaşığı doğal badem ezmesi, yarım çay bardağı yumuşak tofu ve tercihen buz
Bu besinlerle
toksinlerden arının
Lahanagiller (Brokoli-kale-karalahana-brüksel lahanası-karnabahar-çin lahanası-çin brokolisi)
Yeşil çay (kafeinsiz)
Su teresi
Enginar
Taze kişniş
Nar
Kakao
Sarmısak
Karahindiba
Üzüm çekirdeği
Prebiotikler
Parti günü ne alırsınız
Sabah: Prebiotik sade yoğurt (200 gr) -1 tatlı kaşığı böğürtlen ve 1 tatlı kaşığı ahududu(dondurulmuş) ve 4 parça ceviz ve 1 çay kaşığı keten tohumu- 2 kepekli wasa
11.00: 8 fındık ve 5 kuru erik
Öğle: Akdeniz salatası (cevizli ve kurutulmuş domatesli), 1 dilim cevizli mısır ekmek ve 200 cc sade maden suyu
15.00-16.00: 200 cc soya sütü veya laktozsuz süt
18.00: 4 kuru kayısı veya yeşil elma
Gece: Fırında bol sebzeli et, közlenmiş sebzeler ve bol yeşillik salata, kahverengi pirinç (sebzeli) pilavı, meyve salatası (ortalama iki meyve). Şampanya 1 kadeh ve yemek boyunca Beyaz şarap (3 kadeh).
ÜRÜN MARKET
Ciltlere sihirli dokunuş
Clarins’in mükemmel bir ten, pürüzsüz bir görünüm yaratırken yüzdeki yorgunluk izlerini silen köpük fondöteni "Font de Teint Lisse Minute", yağsız yapısıyla uygulandığı andan itibaren cilt yüzeyinde kolaylıkla yayılıyor. Ürün ışık yansıtıcı pigmentler sayesinde kusurları optik olarak gizlerken aynı zamanda çizgileri doldurarak genişlemiş gözenekleri dolduruyor.
Eğlenceli ve seksi erkeklere
Hilfiger, temiz, ayırt edilen ve maskülen kokusuyla kendinden emin, eğlenceli ve seksi erkeklere hitap ediyor. Yaşı ve zamanı yok. Güçlü kimliği ve maskülen yanları ile öne çıkıyor. İçindeki dinamik figürler ise Hilfiger erkeğinin seksi özgüvenini yansıtıyor.
Aynı anda hem gençleşin
hem migrenden kurtulun
Teknolojik gelişmeler son dönemlerde hem doktorlara hem hastalara çok cömert davranıyor. Son gelişme sayesinde ise aynı operasyonla bir yandan yüzünüz gençleşirken öte yandan migren sorununuz ortadan kalkıyor.
Estetik ve Plastik Cererahi Uzmanı Op. Dr. Erhan Eryılmaz sorularımızı yanıtladı.
Endoskopik yüz cerrahisi deyince ne anlıyoruz?
- Endoskopi bir teknolojik ürün. İlk olarak safra kesesi ameliyatlarıyla duyduk. Hatta zaman içinde karın içi ameliyatlarının büyük bir çoğunluğu bununla yapılır halde geldi. Estetik cerrahide kullanım alanı, daha çok yüz gençleştirme. Peşinden meme protezlerinin yerleştirilmesinde kullanıldı. Bu sırada kalpel tünel dediğimiz eldeki sinir sıkışmalarını serbestlemek için kullanıldı. En son dönemde de migren cerrahisinde endoskopik cerrahi kullanılıyor. Endoskopik cerrahi ile yüz gençleştirme nasıl gerçekleşiyor?
- Yüz gençleştirmede bizim hedefimiz öncelikle yer çekiminin etkisiyle sarkmış olan yanak dokularının gençlik yerlerine geri taşınması. Yanağa ağız içinden veya saçlı deriden ulaşabiliriz. Biz iki tane kapıyı kullandığımızda boylu boyunca tüm yüzü kemik seviyesinde açıyoruz ve yanaktaki tüm dokuları serbestleyip yanağı yeni yerine taşıyoruz. Saçın içindeki bu bir santimlik kesi asla gözükmüyor. Ağız içindeki yaralar ise üç-dört günde iyileşiyor.
En çok hangi bölgeye endoskopik yüz cerrahisi uygulanıyor?
- Bunun adı zaten endoskopik orta yüz gençleştirme.
Yüzün her bölgesi değil o zaman. Nedir orta yüz bölgesi?
- Orta yüz bölgesi; alın, göz çevresi, elmacık bölgesi ve ağız köşesini içeren oval bir bölge. Burası aslında ilk yaşlanan dolayısıyla yorgunluğun ilk sezildiği bölge. Eski ameliyatlarda büyük kesiler yapıldığı için insanlar kaçıyordu, 50’li yaşları bekliyorlardı, öyle ameliyat oluyorlardı. Fakat şimdi genç hastada da var olan problemleri çözebiliyoruz.
Peki, yüz estetiğinin ideal bir yaşı var mı?
- Endoskopik cerrahi ile genç hastalarımızı da ameliyat etmeye başladık. Çok rahat şunu söyleyebiliriz ki, 20’li yaşlarda birçok hastam var. Stres, yorgunluk dışında yüzün anatomisi doğuştan problemli olabilir. O zaman yanaktaki dokularının doğal yerlerine alınması erken yaşta gerçekleşebilir. Kadınlar genellikle hangi yüz gençleştirme yöntemlerini operasyonlarını tercih ediyorlar?
- Aslında yüzdeki estetik girişimler bir yelpaze. Bir tarafında çok basit bir botoks enjeksiyonu, kolajen veya yağ enjeksiyonu varken, öbür tarafında total yüz gençleştirme-boyun, yanak, kaş düşünülebilir. Kişi yaşına ve kendi kronolojisine göre bu yelpazede bir yere uyuyor. Siz uyduğu yerden itibaren ihtiyaçları belirliyorsunuz. Genç yaşlarda daha çok göz çevresi kaş ya da yağ ve botoks enjeksiyonu olabilir.
Aynı anda birkaç uygulamayı bir arada yapabiliyor musunuz?
- Birkaç sınırlayıcı detay var, yani satrancın kuralları belli, oynayacağımız şey anatomi ve fizyoloji. Çok uzun ameliyat yapmayacağız, hastayı yormayacağız, süre belli, süre bizi sınırlayacak. Birbirini bozan ameliyatlar yapmayacağız. Onun dışında her şeyi yapabiliriz. Mesela, bir göz çevresi gençleştirmeyle burun estetiğini çok rahat yapabiliriz ya da endoskopik yüz gençleştirme ile burun ve alt göz kapağı. Bunlar kombine edilebiliyor. Hepsinin üstüne yağ enjeksiyonu, tek seansa sığabiliyor.
Migrende nasıl kullanılıyor
Migren sayısız sebebi olan bir rahatsızlık. Ancak endoskopik yüz gençleştirme ameliyatlarında, hastaların kaşlarını kaldırıp çatık kaşlarını iyileştirirken, migreni olan hastaların aynı zamanda migren ataklarının geçtiği, ya da aralarının uzadığı görülmüş. Bu arada botoks uygulanan hastalarda da, aynı şekilde migren ataklarının azaldığı görülmüş. Tabii yine her hasta için konuşmuyoruz. Sonra bunun bir ilişkisi olması gerektiği düşünüldü. Botox ve endoskopik cerrahi ne yapıyordu ki migren nöbetlerini önlüyordu? Bu bölgedeki baskıyı oluşturan çatık kaşı gevşetiyordu, ensedeki gerginliği azaltıyordu. Şakak bölgesindeki bütün çiğneme kasımızın içinden çıkan duyu sinirinin baskısını ortadan kaldırıyordu ve hastalar bir rahatlama evresi yaşıyorlardı.
Çatık kaşı oluşturan kasların zayıflatılıp alınması yerine yağ dokusu yerleştirilmesi ile parlayan, çatmayan bir alın ve migreni olmayan veya nöbetleri azalan bir insan yaratabiliyorsunuz.