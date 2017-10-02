Davet krizi

Kahraman, yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilere, Kılıçdaroğlu’nu da davet ettiğini ancak randevusu olduğu için katılamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu ise Kahraman’ın davet ettiğine ilişkin sözlerini yalanladı. CHP Lideri, “TBMM Başkanı’na yalan söylemek yakışmıyor” dedi. Kahraman, sohbet toplantısına davet etmediği CHP Lideri’ni daha sonra telefonla aradı ve özür diledi.



ÖZÜR DİLEDİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul’daki özel oturumun ardından resepsiyonda yaklaşık 4 dakika kaldı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki özel oturumunun ardından yaşanan toplantı tartışmasından sonra resepsiyonda karşılaştı.









Tören salonunun girişinde davetlileri karşılayan Kahraman, Kılıçdaroğlu’nu tokalaşarak öperken, sabah yaşananları anımsatarak bir kez daha “kusura bakmayın” diyerek bir kopukluk olduğunu söyledi.



HDP BOYKOTU

26’ncı dönemin 3’üncü yasama yılı açılışını HDP grubu boykot etti. HDP milletvekilleri, yeni yasama yılının açılışını, tüm tutuklu milletvekilleri ve seçilmişleri temsilen Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olduğu Edirne Cezaevi’nin önünde yaptılar. Meclis’te Atatürk Anıtı’ndaki tören, Genel Kurul salonu ve resepsiyona HDP’den temsilci katılmadı. Erdoğan, HDP’nin tavrıyla ilgili soru üzerine, “Niye olduğunu anlamıyor musunuz? Onların yeri Kandil, biliyorsunuz” dedi. Genel Kurul’un açılışından önce, geçen hafta yaşamını yitiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel’in anısına saygı duruşunda bulunuldu ve Fatiha okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafçısının Genel Kurul salonuna girmesine karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uyarıda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Kahraman’a durumu bildirmesi üzerine fotoğrafçı salon dışına çıkarıldı.