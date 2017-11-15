Davalarına 'yetkisizlik' kararı

10. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini kararlaştırdı. İddianamelerde, Yüksekdağ hakkında ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan açılan 2 ayrı davada 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve mahkûmiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor. İddianamede, Ekim 2015'te operasyon düzenlendiği, ele geçirilen örgütsel doküman arasında bulunan anı defterinde Yüksekdağ'ın yazı yazdığı belirtilmişti.