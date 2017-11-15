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    Davalarına 'yetkisizlik' kararı

    AA
    15.11.2017 - 01:37 | Son Güncelleme:

    ESKİ HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan Diyarbakır'da açılan iki davada yetkisizlik kararı verildi.

    10. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini kararlaştırdı. İddianamelerde, Yüksekdağ hakkında ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan açılan 2 ayrı davada 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve mahkûmiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor. İddianamede, Ekim 2015'te operasyon düzenlendiği, ele geçirilen örgütsel doküman arasında bulunan anı defterinde Yüksekdağ'ın yazı yazdığı belirtilmişti. 

    Etiketler: Figen Yüksekdağ , HDP , gazetehaberleri
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