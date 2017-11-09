Dava kapandı ev Malkoç’un!

Oyuncu Bade İşçil ve işadamı Malkoç Süalp, 20 Haziran 2016’da anlaşmalı olarak boşandıktan sonra bir kez daha mahkemelik oldu. Eski eşler bu kez, Ulus Savoy Konutları’ndaki daire yüzünden karşı karşıya geldi. Her iki taraf da dubleks dairenin yarı oranında hissesine sahipti.
Ev kredisinin yüzde 78’ini Süalp, geri kalanını İşçil ödedi. Boşanma protokolüne göre; İşçil boşandıktan sonra yüzde 22’lik hisseyi Süalp’e devredecek, Süalp de eksperin belirlediği miktarı eski eşine peşin olarak ödeyecekti. Ancak taraflar miktarda anlaşamadı.
İKİ ŞİRKETTEN FARKLI FİYATLAR
Ekol Gayrimenkul, 1 yıl önce evin değerini 4 milyon 800 bin lira (1 milyon 658 bin 500 dolar) olarak tespit etti. İşçil’e ödenmesi gereken meblağ, 364 bin 870 dolar olarak belirlendi. Ancak İşçil, Terra Gayrimenkul’e değer tespiti yaptırdı ve bu şirket evin değerini 6 milyon 25 bin lira olarak belirledi.
Süalp, iki şirketin ortalamasını alarak yüzde 22’lik hisseye karşılık 406 bin 835 dolar ödemeyi önerdi, İşçil kabul etmedi. Dosyayı bilirkişiye gönderen mahkeme, evin Süalp adına tapuya kayıt ve tescil edilmesine, İşçil’e de 1 milyon 196 bin lira ödenmesine karar verdi.
Nasıl hesaplandı?
İstanbul Aile Mahkemesi, evin gerçek değerinin tespiti için keşif yapılmasına karar verdi. Sitedeki benzer 6 dubleksin fiyatlarının 1 milyon 650 bin dolar ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini raporunda açıklayan bilirkişi, davaya konu olan dairenin fiyatının da 1 milyon 850 bin dolar olduğunu belirledi.
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