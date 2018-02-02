Dava dosya sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-Devlet sorgulama sayfası

Mahkemesi sürmeye devam eden vatandaşlar davalarının ne durumda olduğunu sorgulamaya çalışıyorlar. Mahkeme dava dosya sorgulama uygulamasıyla birlikte e-Devlet üzerinden oldukça kolay bir şekilde davanızın ne durumda olduğunu görüntüleyebilirsiniz. İşte detaylar.

Dava dosya sorgulama için e-Devlet girişi sonrasında mahkeme dosya sorgulama bağlantılarının takip edilmesi yeterli olacaktır. Hizmet olarak sunulan bu mahkeme sorgulama sayesinde bağlantıya tıklamanız ile birlikte tüm mahkeme durumunuz ekranda yayınlanacaktır. Yayınlanan sonuçlar üzerinden var olan mahkemelerinizin bilgilerini öğrenebilir ve dosya takibi yapabilirsiniz.

DAVA DOSYA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Yargı hizmetlerinin etkin ve verilmi kullanılması, ilgililerin hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşmalarını temin açısından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının www.yargitaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının DOSYA SORGU bölümünün yeni şekliyle hizmete sunulmuştur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğname numarası, Yargıtay Ceza Dairesi esas numarası, mahalli mahkeme esas ve karar numarası ile veya TC Kimlik numarası ile dosya sorgusu yapıldığında,

1 - Dosyanın Yargıtay arşivine girip girmediği,

2 - Cumhuriyet Savcısı incelemesinde olup olmadığı,

3 - Hangi Ceza Dairesine gittiği ve söz konusu Ceza Dairesindeki esas numarasının ne olduğu,

4 - İlgili Ceza Dairesinden dosyanın dönüp dönmediği,

5 - Dosyanın mahalline gönderilmek üzere postaya verilip verilmediği hususları internet sayfasından görüntülenebilmektedir.

Mart 2012 tarihi itibariyle ilgilisi tarafından yukarıda belirtilen internet adresindeki ; SORGU bölümüne, TC Kimlik No ve Cüzdan Seri - No girildiği takdirde düzenlenmiş olan tebliğnamenin tam metni görülebilmektedir.