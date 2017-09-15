Dava açıldı.. Caner Toygar ve Berke Toygar boşanıyor

Dava dilekçesine göre Toygar çifti 14 Eylül 2016’da evlilik programında tanıştı. İkili bu süreçten sonra 2 ay kadar görüştü ve sonrasında ayrıldı. İkili daha sonra geçen 31 Mart’ta, Caner Toygar’ın canlı yayın esnasında yaptığı evlilik teklifi sonrası evlendi. Dava dilekçesine göre ikili televizyon programında çalışmaya devam etti.

Berke Toygar’ın avukatları Resul Özmen ve Av. Eda Altıparmak’ın hazırladığı boşanma dilekçesi Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi’ne verildi. Dava dilekçesinde Caner Toygar’a bir dizi suçlama yer alıyor. Dava dilekçesinde yer alan iddialar şöyle:

*Caner Toygar, müvekkili her zaman küçük düşürmüş; fiziki, psikolojik ve ekonomik şiddet içeren davranışlarıyla ağır kusurlu taraf olarak, evlilik birliğinin kendisine yüklediği gerekliliklere riayet etmedi.

'İŞKENCEYE DÖNÜŞTÜ'

*Bu evlilik çok geçmeden müvekkil açısından işkenceye dönüşmüş ve çekilmez bir hal aldı.

*Caner Toygar, ünlü olma hayalleri peşinde önce evlilik programına katılmış, beklediğini elde edemeyince müzik piyasasına adım atmış orada da aradığını bulamayınca oyunculuk yapmayı denemiş yine beklediği şöhreti yakalayamamış. Davalı sonra yine evlilik programlarına geri dönerek, reyting uğruna, işinin bir parçası olan dava konusu evliliği yapmış, bunu yaparken de müvekkili kullandı.

'CANLI YAYINLARDA FARKLI DAVRANIYOR'

*Eşine canlı yayınlarda farklı davranan Caner Toygar, eşiyle yalnız kaldıklarında bambaşka bir kişiye dönüşerek gerçekte bir evlilik iradesinin olmadığını geçmişten süregelen işinin bir parçası olduğunu ortaya koydu.

‘SÜREKLİ ŞİDDET UYGULADI’İDDİASI

*Caner Toygar, eşine şiddet uyguladıktan sonra hastaneye götürmediği gibi müvekkilinde gitmesine izin vermemiştir. Yaşanan bu şiddet olaylarının bir tanesinde müvekkil hastaneye giderek 27.05.2017 tarihinde adli muayene raporu almıştır. Yine bu şiddet vakasında davalı evin içerisindeki eşyaları da parçalamış, parçalanan televizyon ve eşyaların kırıkları müvekkilin ayağını kesmiş, vücudunda darp sonrası morluk ve çürükler meydana gelmiştir.

*Caner Toygar yine ortada bir sebep olmaksızın eşyaları kırıp parçalamış, artık bu durumun tehlikeli bir hal almasından korkan müvekkil, evden çıkıp kendini kurtarmak istediğinde ise “Hiçbir yere gitmeyeceksin, gidersen seni öldüreceğim!” sözleriyle tehdit edilmiştir. Müvekkilin kafasını duvarlara vurup, ruhsal ve fiziksel ağır travmalar bırakacak şekilde darp etmiş olan Caner Toygar can güvenliğine kastının olması nedeniyle Müvekkil 21 Haziran 2017’de İstanbul 10. Aile Mahkemesinden koruma kararı talep etti.

KONUŞURSAN SENİ REZİL EDERİM

*Davalı Caner Toygar, evde eşine şiddet uyguladıktan sonra ertesi gün işe giderken “Bir yere gidersen birilerine olanları anlatırsan, seni başka bir erkekle bastığımı söyleyip seni de aileni de rezil ederim” diyerek tehditler savurmuş içki içtiği kadehi müvekkilin sırtında kırmıştır.

*Yaşanan tüm olaylardan sonra ortak kullanılan sosyal medya hesabı olan Instagram sayfalarının şifresini değiştiren Caner Toygar, hesabı yalnızca kendisi yönetmeye başlamış, kendisini halka karşı temize çıkarmak adına müvekkil tarafında yazılıyormuş gibi anlaşılacak şekilde “Caner kesinlikle bana şiddet uygulamadı” açıklamasında bulunmuştur.”

‘PARALARI İDDİA OYUNLARINA YATIRDI’

Dava dilekçesinde Caner Toygar’ın evin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda da Berke Toygar’a yardımcı olmadığı öne sürülerek “Normal düzeyin üzerinde bir gelir sahibi olmasına rağmen Caner Toygar, evin faturalarını dahi ödeyemeyip devamlı etraftan borç almıştır. Kazanılan paraların nereye harcandığı konusunda müvekkile hiçbir zaman açıklama yapılmamıştır. Müvekkil borçlarını ödeyebilmek için en son alyanslarını bile bozdurmak zorunda kalmıştır. Sonrasında, Caner Toygar’ın sahip oldukları tüm kazancı ‘iddia oynamaya’ yatırdığı öğrenilmiştir. Devamlı surette müvekkile ait kredi kartlarını kullanmakta, borçların ödenmesinde ise hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Maddi durum kötüye gittikçe müvekkile ‘Git bana para bul’ söylemleriyle taciz etmeye başlamıştır” denildi.

KORUMA KARARI ALDIRDI

Berke Toygar’ın yaşadığı ölüm korkusu nedeni ile geçen 21 Ağustos’ta Büyükçekmece 6. Aile Mahkemesi’nde koruma kararı aldığı belirtilen dava dilekçesinde “Davalının şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması için 30 gün süreyle tedbir kararı verilmiştir. Yaşanan olaylar sonrasında Ddavalı agresif tutum ve davranışlarını devam ettirmektedir. Zira, tedbir kararı süresinde sosyal medyada yayınladığı yazılarında müvekkili küçük düşürücü söylemlerde bulunmuştur. Kararın yenilenmesi ile koruma kararı süresinin uzatılmasını talep etmekteyiz” denildi.

DAİRE İÇİN TEDBİR KARARI TALEBİ

Dava dilekçesinde ayrıca, çiftin müşterek oturduğu daire ve Caner Toygar adına açılan hesaplara da ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep edildi. Dava dilekçesinde ayrıca Caner Toygar’dan 200 TL maddi, 200 TL manevi tazminat talep edildi. Dilekçede ayrıca Caner Toygar’ın aylık 2 bin TL tedbir nafakasına hükmedilmesi istendi.

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