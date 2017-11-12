Dava açan öğretmenin düşük performans notu iptal

Bir imam hatip lisesinde meslek dersine giren öğretmen, 2015-2016 eğitim yılı sonunda müdür tarafından yapılan performans değerlendirmesinde 73 puan aldı. Verilen puana itiraz eden Eğitim- Bir-Sen üyesi öğretmen, talebi reddedilince İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Sendikanın üyesi adına açtığı davada, yapılan değerlendirmenin somut bilgi ve belgelere dayanmadığı, objektif olmadığı ve öğretmen hakkında herhangi bir disiplin cezası bulunmadığı belirtilerek iptali istendi.

Bu amaçla dava dosyasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin değerlendirme ölçütlerine vurgu yapıldı. Dosyayı görüşen İstanbul 11. İdare Mahkemesi puan verilirken değerlendirmeye yol açan nedenlerin ve bu olumsuzluğun hizmete etkisinin somut olarak ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Mahkeme yaptığı incelemede, “Davacının performans notunun 73 olarak belirlenmesine ilişkin gerekçelerin davalı idare tarafından ortaya konulamadığı açık olduğundan, objektif kriterlere dayanmayan dava konusu performans değerlendirme puanında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” diyerek işlemin iptaline karar verdi.