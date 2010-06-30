Daum-u Memnu (Veda)

“Adnan Daum” köşkü, yatı, katı, oğlu “Nihal Marcel”i aldı gitti.

“Matmazel de Koch”, Daum ile gitti. Hoop hemen arabanın önüne oturdu.

Daum’un karısı ağladı, Gazi sucukları ağladı, Euro/TL paritesini takip edenler ağladı.

“Bihter Aykut Kocaman” kalemi şakağına dayadı, imzayı attı, intihar etti.

“Behlül Güiza” köşkten tam kaçıyordu, evin şişman kahyası “Süleyman Efendi Del Bosque”, Güiza’yı kadroya almadı, çocuğun yine saçı sakalına karıştı. Mezarında “Genç Beşir Semih”i ziyaret etti. Çünkü Güiza kalınca Semih de öldü.

“Firdevs Mahmut Uslu”ya 11 seneden sonra felç geldi.

Köşke Maldonado, Josico, Ali Bilgin, Burak, Fabiano, Aragones, Kezman, Edu, Sergio, Simao devamlı birileri girip çıktı.

Daum-u Memnu.

Yani Yasak Daum.

Konusu; Denizli maçından sonra yasaklanan bir teknik direktörün, Trabzon maçında tekrar yasaklanmasına kadar yaşadığı milyon Euroluk dram.

Türü; Bilim kurgu-fantastik-komedi-dram.

Daum-u Memnu.

Almanya’daki ismi de “Memnun Daum”.

Fakat merak etmeyin, bu dizi burada bitmedi.

Tekrar çekilir.

Bu kafa ve bu para olduğu sürece sonsuza kadar çekilir.

Ve her Türk dizisinde ve filminde olduğu gibi en son iyiler ölür.

Tıpkı Rıdvan Dilmen gibi...

Tıpkı Oğuz Çetin gibi...

Fakat bir kişiye hiçbir şey olmaz.

Çünkü o ölürse film biter...