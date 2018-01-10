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    Datça'daki doğa harikası koy ile ilgili önemli açıklama

    Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA)
    10.01.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:

    Muğla Çevre Platformu (MUÇEV) tarafından Datça ilçesindeki Kurubük Koyu’nun özel kişilere kiralanmak istenmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kiralama ihalesinin iptal edilmesi gerektiğini, aksi halde ihaleyi alan firmaya, işletme ruhsatı vermeyeceğini söyledi.

    Datça Belediye Başkanı CHP’li Uçar, belediye meclisinin ocak ayı olağan toplantısında konuştu. Kurubük Koyu’nun özel kişilere kiralanmak istenmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Uçar, koyların ihale yoluyla işletmeye açılmasının doğru olmadığını belirtti. Uçar, "Orada açılması muhtemel herhangi bir iş yerinin işletme ruhsatı alması mümkün değil. MUÇEV’in işletme ruhsatı verme yetkisi yok. Böyle bir yeri kiraya veremezler. Eğer bu yetki, bende ise açık ve net söylemeliyim; işletme ruhsatı belgesini benden zor alırlar. Vermem" dedi.ÿ

    ’İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATACAĞIM’

    Şu ana kadar ihaleden vazgeçildiğine ilişkin bir bilginin kendilerine ulaşmadığını kaydeden Uçar, "İhale ilanının kaldırıldığını öğrendik. Nasıl bir gelişme olacak, bilmiyoruz. Bu konuda Muğla Valisi Esengül Civelek ile görüşeceğim. İhalenin iptal edilmesi gerektiğini anlatacağım. Bu koylar, halkındır. Bu ülkenin zengini var, fakiri var. Yaşlısı var, genci var. Herkes, her yerde bir işletmenin altında oturup, yiyip, içmek zorunda değil. Her insanın, her yerde denizlerden yararlanma hakkı olmalıdır. Kurubük de kendi imkanları ile denizden ve kumdan yararlanmak isteyen insanların yeri olsun" diye konuştu.

    Datça’nın Çevre Düzeni Planı’nda,1/25 bin ölçekli planlarda, nerelerin günübirlik kullanım için geçerli olduğunun yer aldığını kaydeden Başkan Uçar, "Kurubük Koyu, bu planda 1’inci derece sit alanı olarak gösteriliyor ve günübirlik kullanım alanları içerisinde yer almıyor. Dolayısıyla bu koyun günübirlik kullanıma açılması mümkün değildir. ’Sahiller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altındadır, istediğimizi yaparız’ gibi bir anlayış kabul edilemez" dedi.

    Etiketler: Gürsel Uçar
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