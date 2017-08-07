Datça'da festival günleri

30 Ekim tarihine sürecek festivalin açılışıyla birlikte heykel, resim ve fotoğrafları ile katılan 10 sanatçının sergileri de açıldı. Aynı zamanda bir açık hava sergisi niteliğindeki etkinliğe, heykel sanatçısı Emel Vardar da 14 eseri ile katıldı. Festivalde Adil Ocak, Derya Yılmaz, Funda Tarakçıoğlu, Hasan Mutlu, Hatice Aras resim, Genco Gülan, Tülin Yiğit Akgül, Leyla Çelik heykel, Güven Baykan da fotoğraf sergisi açtı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın da katıldığı festivalde UKKSA’nın kurucusu Nevzat Metin, festival çerçevesinde edebiyat günleri, şiir dinleti, söyleşiler ve konserler düzenleneceğini açıkladı.