Datça’da balığa çıktı, Yunanistan’da bulundu

ALMANYA’dan tatil için Datça’ya giden Ozan Uğur dün öğle saatlerinde Güllük Mevkii Perili Köşk açıklarında sahilde balık tutmak istedi. Sahilde balık tutamayınca Zodyak bot ile açılan Ozan Uğur, akşam hava kararmasına rağmen eve dönmedi. Yakınları merak edip Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Çevrede denizi gören güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Ozan Uğur’n bindiği Zodyak botun ters akıntı ve rüzgarın etkisi ile devrilip sürüklendiğini gördü. Bunun üzerine havadan ve karadan kayıp olan Ozan Uğur’u arama çalışmaları başlatıldı. Sabaha kadar süren aramalardan sonuç alınamadı. Tam umutların tükkendiği anda Ozan Uğur’un Türk denizciler tarafından Yunanistan Simi Adası yakınlarında sağ salim bulunduğu haberi geldi.

Denizciler teknelerine aldıkları Türk gencini Datça’ya getirerek Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Ozan Uğur’un kaybolduğu haberi ile büyük üzüntü yaşayan Datça, gencin sağ salim bulunduğunu öğrenince bu defa büyük sevinç yaşadı. Gencin botu ile birlikte gece sabaha kadar denizde sürüklendiği öğrenildi. 18 saat denizde mahsur kaldıktan sonra kurtarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.