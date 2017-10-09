Data analizi, özünde merak var!

Öncelikle işin tanımı ile başlayalım. Data nedir, siz ne yaparsınız, neleri analiz edersiniz? Kısacası iş tanımınız nedir?

Mustafa Savaş: Dijital metinler, günlük iletişimimizin en önemli bileşenlerinden birisi. E-posta yazışmaları, mesajlaşmalar ve sosyal medya paylaşımları gibi artık günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline dönüşmüş yöntemlerle yazılı iletişim kuruyor, kendimizi ifade ediyoruz. Bugün insanlar arasında benimsenmiş bu iletişim modelinin, yakın bir gelecekte insan-makine arasındaki iletişimin de tam kalbinde olacağına inanıyor ve Kimola’da dijital metinleri okuyan, anlamını belirleyen teknolojiler geliştirerek bu geleceğe önderlik etmek üzere çalışıyoruz.

Son bir yılda Kimola, tüketici araştırmalarındaki insan gücüne olan bağımlılığı ortadan kaldıran, yapay zekâ tabanlı analiz ürünü ile ön plana çıkıyor. Bu ürünler, sosyal medya platformlarındaki herkese açık paylaşımları okuyup yorumlayan teknolojisi ile kalabalık saha ekiplerinin birkaç haftada yürüttüğü çalışmaları insansız bir modelle dakikalar içinde tamamlayarak tüketici analizleri üretiyor. Bu sayede bir tüketici grubunun hangi televizyon yayınlarını izlediğine, hangi sektörlerden hangi markaların müşterisi olduğuna, gündemlerinde hangi konuların olduğuna, hangi sosyal etkinliklere katıldığına ve bunların ülke ortalamasından nasıl farklılaştığına dair içgörüler elde ediliyor.

Sizin bu alanla tanışmanız nasıl oldu? Ailenizden, çevrenizden yaptığınız işin ne olduğu sorulduğunda cevap vermekte güçlük çekiyor musunuz ve yaşanmış ilginç bir örnek oldu mu?

Mustafa Savaş: Kelimelerin bir araya gelerek muazzam derinlikte anlamlar ifade edişi benim için her zaman büyüleyici olmuştur. Aynı zamanda Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner ve Ferhan Şensoy’un büyük bir hayranı yapan edebiyat ilgimin yazılım mesleği ile bir araya gelişi, bugün üzerine çalıştığımız, dijital metinleri anlamlandıran teknolojilerimizin ilham kaynağı oldu.

Beybin Esen: Yaptığımız işi ailelerimize anlatmak için farklı yöntemler geliştirmiş olsak da yeni gelişen iş kollarında çalışan herkes gibi sosyal hayatta işimizi anlatmakta bazı güçlükler yaşıyoruz. Tüm bunların yanında çalışanlarımızdan birine babası tarafından “Abin nerelerde geziyormuş, görebiliyor muyuz?” diye sorulması bizi güldürmedi değil. ☺

Hangi fakültelerin öğrencileri için uygun bir alan ve bu alanda bir kariyer planı yapmaları durumunda kendilerini geliştirmek adına sağlayabilecekleri faydalar neler olur?

Beybin Esen: Bir teknoloji şirketi olmamız dolayısıyla tabii ki mühendislik fakülteleri için, özellikle de bilgisayar mühendisleri için çekici bir şirket olduğumuzu düşünüyoruz. Öte yandan işimizin büyük bir kısmı analiz olduğundan Sosyoloji, İletişim ve Bilgi Belge yönetimi gibi bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız da Kimola’da mutlu oluyor. Ayrıca her sene Kimola’da staj yapan arkadaşlarımız var. Kimola’nın takım değerleri bu konuda çok net; girişkenlik, cevvallik ve çok yönlülüğün yanında, kolay iletişim geliştirebildiğimiz adayları stajyer olarak seçiyoruz.

“Diğer sektörlerdeki yeni mezunlara göre başlangıç maaşları çok daha yüksek.”

Data Analizi konusunda kariyer planı yapacak kişilerde ne tür özellikler aranıyor ve bu tür bir işte çalışan insanların maaş standartları ne seviyede?

Mustafa Savaş: Data analiz sektörünün özünde “merak” var. Tabii ki merak tek başına yeterli değil; duyduğu, okuduğu her şeyi sorgulayan, analitik düşünebilen ve ekip çalışmasına yatkın karakterler sektörde daha hızlı yol alıyor. Büyük Veri, Türkiye’de henüz çok yeni bir sektör. Dolayısıyla maaş aralıkları da çok belirsiz. Ancak diğer sektörlerdeki yeni mezunlara göre başlangıç maaşlarının çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Kurumsal bir şirkette çalışmak yerine neden girişimci olmak istediniz? Faydaları ve zararlar?

Mustafa Savaş: Bir ürün, bir marka yaratma ve onu yönetme fikri beni başından beri heyecanlandırsa da mezun olduktan hemen sonra kendi işimi kurmadım. Girişimciliğe atılmadan önce kurumsal şirketlerde ya da başka yapılarda deneyimlenmenin son derece kritik olduğunu düşünüyorum. Hiyerarşik yapıları öğrenilmesi, ticari bilgisinin gelişmesi ve her şeyden önemlisi de nasıl bir şirket kültürü yaratılacağına karar verilmesi gerekiyor. Bu nedenle girişimcilik, yeri geldiğinde hızlı ve atik olmayı gerektirse de yeni mezunlara tavsiyem, önce bir çalışan olarak iş deneyimi kazanmaları. Bu sayede kurumsal şirketler ve girişimlerin birbirini besliyor ve geliştiriyor.