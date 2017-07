Dassault Systèmes ve Boeing iş ortaklıklarını genişletti

Boeing, tüm kuruluş dahilinde uçtan uca dijital işbirliği, tasarım, mühendislik, analiz, üretim planlama ve üretim uygulama becerilerini derinleştirmek için havacılık ve savunma alanında 3DEXPERIENCE platformunu aşamalar halinde kullanmaya başlayacak ve Winning Program, Co-Design to Target, Ready for Rate, Build to Operate ve License to Fly endüstri çözümü deneyimlerinden faydalanacak. Bu şekilde Boeing, üç boyutlu teknolojileri ve çözüm deneyimlerini yoğun bir şekilde kullanmaya başlamış olacak.



Üç boyutlu teknolojilerle şekillenen 3DEXPERIENCE platformu, entegrasyon ve destek maliyetlerini azaltabiliyor, üretkenliği artırabiliyor, yenilikleri geliştirebiliyor ve değer zinciri kapsamında standart iş sunmak için en iyi uygulama süreçlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olabiliyor. 3DEXPERIENCE platformu, sadece ürünleri ve süreçleri simüle etmekle kalmaz, aynı zamanda üretim öncesinde potansiyel riskleri ve kalite sorunlarını bulup ortadan kaldırabiliyor. Platformun tüm uygulamalar kapsamındaki tek veri kaynağı, bütün üretim süreçlerinin yanı sıra, tüm kuruluş ve tedarik zinciri dahilinde de güvenilir ve uygulanabilir gerçek zamanlı bilgiler ve sorunsuz iletişim sunabilyor. Bu dijital süreklilik, veri ve analitik kapasitelerini geliştiriyor.



Deneyim çağında iş yapma şekli



Dassault Systèmes Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bernard Charlès, “Dassault Systèmes, güvendiği bir iş ortağıyla yeniliklerle dolu başka bir yüzyıla adım atarken Boeing ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyor. Boeing sadece kendi endüstrisine yön vermekle kalmıyor, aynı zamanda modern toplumdaki bütün endüstrilerin gelişimini etkiliyor,” şeklinde konuştu. “Başka bir endüstri paradigmasını yıktığımız endüstriyel çağın dönüm noktasındayız. Sanal ve gerçek operasyonlar arasındaki paralel veri alışverişi, değer ekleme zincirini bir değer yaratma zincirine dönüştürecek. Maksimum verimlilik ve potansiyel gelir artışı için bütün 'genişletilmiş' kuruluş, iş süreçlerini sürekli olarak ölçebilir ve kontrol edebilir. Bu, 'Deneyim Çağında İş Yapma' şeklidir.



Boeing Bilgi Teknolojisi ve Veri Analitiği CIO'su ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Ted Colbert, “Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformunu benimseme kararımız, dijital dönüşümümüzde temel bir dönüm noktasıdır. Bu dijital yetenek, ikinci yüzyılımızı tetikleyecek global tasarım ve üretim becerileri sunuyor,” şeklinde konuştu. “Bu genişletilmiş stratejik iş ortaklığının değeri, Boeing'in dünyayla bağlantı kurma, dünyayı koruma, keşfetme ve ona ilham verme biçimini değiştiren ortak bir istek.”