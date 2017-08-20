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DASK’ın ödeme gücü 15 milyar TL

Hürriyet Haber
20 Ağustos 2017 - 21:30Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 21:30

DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, 8 milyon konutun zorunlu deprem sigortası kapsamında olduğunu, başka bir deyişle neredeyse her 2 evden birinin depreme karşı sigortalı olduğunu söyledi.

Buna rağmen sigortalılık oranlarında yeterli seviyenin henüz yakalanmadığının belirten Kayacı, DASK’ın ödeme gücünün 15 milyar TL’yi aştığını da vurgulayarak, şunları söyledi: “Olası bir İstanbul depreminde hasarların tazmininde yeterli kaynaklarımızın olmasının yanı sıra afetin tüm operasyonel sürecini etkin ve teknoloji ile yönetmek amacıyla da hızla çalışıyor ve diğer ilgili devlet kurumlarıyla iş birliktelikleri geliştiriyoruz. Şu anda Düzce’de yüzde 84, Bolu’da yüzde 75, Yalova’da yüzde 74, Tekirdağ ve Sakarya’da yüzde 69, İstanbul ve Marmara bölgesindeki yüzde 55’lik yüksek sigortalılık oranlarına ulaşan başarılı bir portföyden söz etmekteyiz. Ancak elbette ki nihai hedefimiz, tüm konutların deprem sigortası ile teminat altında olması.”

Etiketler: DASK , Murat Kayacı , gazetehaberleri
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