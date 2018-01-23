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Dash Coin nedir? Dash fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:

Kripto para sektöründe Bitcoin tabanlı olan ve gün geçtikçe popülaritesi artan Dash, gizliliğiyle dikkat çekiyor. Peki Dash Coin ne kadar? İşte detaylar....

XCoin olarak 18 Ocak 2014 tarihinde sektöre girmiş olan ve ardından Dark Coin olarak adı değiştirilen ve yine sonrasında Dash Coin olarak adı değişen kripto para. Dash'ın hizmete açılmasıyla iki gün içerisinde 1.9 milyon coin üretilmiştir. Dash Coin'in en çok dikkat çeken özelliği ise altyapısının, bir diğer kripto para ve en popüler olan Bitcoin tabanlı olması. Dash Coin hakkında benzerliklerinin dışında en çok dikkat çeken özelliği ise nakit alışveriş işlemini gizliliği esas alarak yapması. Gizlilik açısından bakıldığında para transferi işlemini gerçekleştiren kişinin sisteme anonim olarak düşmesi ve adresine kadar her şeyin gizli olması dikkat çekiyor. 

Dash'ı bir kripto para yapan özelliği gizlilik esası. Çünkü altyapının Bitcoin tabanlı olması akıllarda soru işareti bırakıyor. Ancak Bitcoin'de yapılan işlemler Blockchain'e aktarıldığı ve kimin hangi transferi yaptığı açık olduğu için Dash da kendisine, bu sektörde bir yer buluyor. Yine bu paraya karşı ilginin artmasının sebebi ise izinin sürülememesinden kaynaklanıyor. 

DASH COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ 

Dash Coin nedir Dash fiyatları ne kadar



Etiketler: Dark Coin
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