DasDas TV yayına başlıyor!

Anadolu yakasının en yeni kültür sanat mekanlarından DasDas'ın artık bir 'TV kanalı' var! İnternet üzerinden yayın yapacak olan DasDas TV'de kültür sanat gündemi konuklar eşliğinde takip edilebilecek.

DasDas İstanbul, Batı Ataşehir’de geçen nisanda açılan; müzik, tiyatro ve eğlence üzerine özgün üretimlere yer verenbünyesindeki DasDas TV, Türkiye’nin kültür sanat yayıncılığı yapan ilk internet televizyonu olarak yayın hayatına başlıyor.

' DasDas Tv'nin ilk konukları 'Daha' filmiyle, filme konu olan romanın yazarı DasDas Sahne'de göçü,

Biletler, Tv'nin ilk konukları 'Daha' filmiyle, filme konu olan romanın yazarı Hakan Günday , yönetmen Onur Saylak , 'İstila' oyunu ile Barış Gönenen ve Seda Türkmen olacak. Konuklar Ayşen Güven'in moderatörlüğünde 'Sahne'de göçü, mülteci olmayı, sınırların kolayca aşıldığı bu yüzyılda tellere takılan insanlığı konuşacaklar. Programa izleyici olarak katılmak mümkün olacak. İlk program 8 Ocak Pazartesi akşamı 19.00'da gerçekleşecek.Biletler, www. dasdas .com.tr ve Biletix'te...