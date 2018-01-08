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    DasDas TV yayına başlıyor!

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Anadolu yakasının en yeni kültür sanat mekanlarından DasDas'ın artık bir 'TV kanalı' var! İnternet üzerinden yayın yapacak olan DasDas TV'de kültür sanat gündemi konuklar eşliğinde takip edilebilecek.

    İstanbul, Batı Ataşehir’de geçen nisanda açılan; müzik, tiyatro ve eğlence üzerine özgün üretimlere yer veren DasDas bünyesindeki DasDas TV, Türkiye’nin  kültür sanat yayıncılığı yapan ilk internet televizyonu olarak yayın hayatına başlıyor.

    'DasDas Tv'nin ilk konukları 'Daha' filmiyle, filme konu olan romanın yazarı Hakan Günday, yönetmen Onur Saylak, 'İstila' oyunu ile Barış Gönenen ve Seda Türkmen olacak. Konuklar Ayşen Güven'in moderatörlüğünde 'DasDas Sahne'de göçü, mülteci olmayı, sınırların kolayca aşıldığı bu yüzyılda tellere takılan insanlığı konuşacaklar. Programa izleyici olarak katılmak mümkün olacak. İlk program 8 Ocak Pazartesi akşamı 19.00'da gerçekleşecek. 
    Biletler,     www.dasdas.com.tr  ve Biletix'te...
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