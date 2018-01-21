Das İnternationele Theater’ı Türkler yönetecek

DAS Internationele Theater’da gerçekleşen törene Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, Kültür Encümeni Dr. İna Hartwig ile Hessen Milletvekili Turgut Yüksel’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kentte yaşayan çocukların yüzde 80’inin göçmen asıllı olduğuna dikkati çeken Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Feldmann, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann

‘ALMANCA, İNGİLİZCE, TÜRKÇE’

“Buna rağmen birlikte öğrenmek, birlikte gelecek perspektifine sahip olmak istiyorlar. Benim Türk eşim, Züleyha adında kızım var. Türkçe ‘Tren gelir, hoş gelir’ gibi çocuk şarkıları dışında Türkçe’ye ne yazık ki hakim değilim. Ama çocukların Almanca ve İngilizcelerinin yanı sıra kendi dillerine hakim olması şart. Ticaret kenti için bu bir artı değerdir. İnsanlar diğerinin nereden geldiğini bilmek istiyor. Bu kent her zaman Almanya’nın daha güneylisiydi. İnsanların kültürlere ve dillere meraklı olması bana umut veriyor. Kendi kimliğine, diline, geleneklerine, kültürüne sahip çıkan herkes bizim için değerlidir. Bu tiyatronun yöneticileri, farklı uluslardan insanların birbirleriyle diyaloğunu, kültür alışverişlerini istiyorlar. Sosyal, kültürel engelleri aşmak istiyorlar. İşte bu bizim kentimizin programıdır.”

‘ZOR BİR GÖREV ALDILAR’

Frankfurt Kültür Encümeni Dr. İna Hartwig de Türkçe eserlerle programı zenginleşen Das internationale Theater’ı çok önemsediklerini söyledi. Tiyatronun kurucusu ve eski yöneticisi Jan Mayer ise ‘Ora da Derneği’ yöneticilerinin çok zor bir görev üstlendiklerini belirterek destek verilmesini istedi. Devir töreninde kabaretist Şinasi Dikmen, Betin Güneş, İngiliz sanatçı Tracy Grey ile Gerd Neidhart, Rus sanatçı Rita Siegmann ve grubu, Tülay Yongacı ile Anka Hirsch sahne aldı.





‘TÜRK TOPLUMUNA VERİLEN ONUR’

15 yıldan beri Frankfurt’ta tiyatro yaptıklarını belirten Güneş Tiyatrosu yöneticilerinden Cüneyt Sezer de şöyle konuştu: “Biz, grup olarak 27 yıldır beraberiz. Frankfurt’ta festivaller, konserler düzenledik, önemli eserler sahneledik, grupları, kişileri ağırladık. Böyle bir salonumuz yoktu. Frankfurt’un önemli tiyatrolarından birinin yönetimini devralmamız, bizim için bir gurur kaynağı. Bu aynı zamanda Türk toplumuna verilmiş bir onur. Artık eserlerimizi tiyatro veya sanata uygun olmayan salonlardan çıkartıp güzel bir sahnede Frankfurt’taki kültür hayatına sunacağız. Geç kalınmış bir adım. Programı Türkçe eserlerle de zenginleştireceğiz. Türk toplumunun bizi desteklemesini bekliyoruz.”

Ünlü sanatçı Betin Güneş de dünyaya kendini tanıtmak isteyen Türk toplumunun bu tür imkanları iyi kullanması gerektiğini söyledi.

Betin Güneş

‘SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME’

Törene katılan Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise şöyle dedi: “Tiyatronun yönetimini Ora da Derneğinin üstlenmesi, Türk toplumunun Frankfurt’un kültürel hayatına sağladığı katkıların boyut değiştirdiğini gösteriyor. Türk toplumu artık yalnızca kendi için değil, uluslararası tiyatroya da katkı sağlayan bir seviyeye geldi. Bu tiyatroyu kurup bugünlere taşıyanların bu sorumluluğu güvenle Türk yöneticelere emanet etmesi, toplum olarak bizim için çok sevindirici gelişme. Bu başarının devamı gelmeli. Şansları bol olsun.”

Tracy Grey, Gerd Neidhart



Şinasi Dikmen