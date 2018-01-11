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    Darüşşafaka başvuruları başladı

    Hürriyet Eğitim
    11.01.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın bu yılki sınavına başvurular başladı. Son gün 21 Mayıs olarak açıklandı. Sınav ise 27 Mayıs Pazar günü yapılacak.

    Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi imkanları yetersiz ve başarılı öğrencilere parasız yatılı eğitim sağlayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2018 yılı sınavına başvurular 2 Ocak’ta başladı. Son gün ise 21 Mayıs. Sınav ise 21 kentte 27 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da yapılacak. Başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz eğitim hakkı kazanacak. Kayıt koşulları ise şöyle:

    - TC  vatandaşı olmak,
    - Annesi ve/veya babasının hayatta olmaması,
    - Ailenin maddi durumunun çocuğun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması,
    - 2007 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması, (yaş düzeltmeleri geçersiz sayılıyor),
    - 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olması,
    - Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması.

    Etiketler: Başvuru , ÖĞRENCİ
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