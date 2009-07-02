DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Spor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, yeniden yapÄ±lanma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde atmasÄ± gereken en Ã¶nemli

adÄ±mlardan biri idi. DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Spor KulÃ¼bÃ¼ yÃ¶neticilerini iÃ§tenlikle kutluyorum.

Bu adÄ±mda da Candan Tekin gibi yÄ±llarÄ±nÄ± basketbola adamÄ±ÅŸ ve DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Basketbol TakÄ±mÄ±nda Ã¶nemli baÅŸarÄ±lara imza atmÄ±ÅŸ bir oyuncu ve antrenÃ¶rÃ¼n bu gÃ¶reve (alt yapÄ± sorumluluÄŸuna) getirilmesi ise, bu iÅŸe ne kadar Ã¶nem verildiÄŸinin bir kanÄ±tÄ±dÄ±r.Â

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Candan Tekin, tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ender insanlardan biridir.

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DarÃ¼ÅŸÅŸafaka gibi ekol olmuÅŸ kulÃ¼plerin alt yapÄ±larÄ±na Ã¶nem vermeleri kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir ihtiyaÃ§tÄ±r.

Temeli olmayan bir yapÄ±laÅŸmanÄ±n Ã¶mrÃ¼ Ã§ok kÄ±sa olur. Yani hangi spor dalÄ± olursa olsun altyapÄ±sÄ± yoksa, baÅŸarÄ±lÄ± olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r.Â Â

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Bir antrenÃ¶rÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k kazanÄ±mÄ±

YetiÅŸtirip A takÄ±ma verdiÄŸi oyuncudur. Bu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir gururdur. Bunu defalarca yaÅŸamÄ±ÅŸ olan Candan Tekinâ€™i kutluyor ve yeni gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar diliyorum.

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Yeni gÃ¶revine hÄ±zlÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaparak antrenÃ¶rlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmasÄ± ve hemen kabaca bir yol haritasÄ± Ã§izmesi bu iÅŸi ne kadar ciddiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Ve bizlerde eskisi gibi, Candan Tekinâ€™i yeniden salonlarda gÃ¶rmenin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz.

Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere bizzat ÅŸahit olmak da bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans oldu.

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HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi geÃ§en dÃ¶nem sponsor gÃ¶lgesinde kalan DarÃ¼ÅŸÅŸafaka ruhundan uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ bir takÄ±m gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde idi. MaÃ§larÄ±nÄ± tam on iki yÄ±ldÄ±r kaÃ§Ä±rmamaya gayret eden ben, geÃ§en dÃ¶nem hiÃ§bir maÃ§Ä±na gitmemiÅŸ ve Ã¶ÄŸrencilerimin sitemkar davranÄ±ÅŸlara maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±m.

Tabi kolay deÄŸil, yÄ±llarÄ±mÄ±z Ã¶ÄŸrencilerimizle DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda geÃ§miÅŸ ve Ã§ok gÃ¼zel anÄ±lar paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. Onlara hak veriyorum.

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EÄŸer DarÃ¼ÅŸÅŸafaka yine eskisi gibi kendi olursa, bizlerde her zaman desteklerimizi esirgemeyeceÄŸiz. Eski gÃ¼nler yakÄ±n diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

Buradan da basketbola gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ yetenekli genÃ§leri DarÃ¼ÅŸÅŸafakaâ€™ya davet ediyorum.

Åžimdi sÄ±ra baÅŸarÄ±lara gelecek. Ä°nanÄ±yorum. KulÃ¼p Ã§ok ciddi ve bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m atmÄ±ÅŸ durumda. BÃ¼tÃ¼n camianÄ±n bunu desteklemesi gerekiyor. TÃ¼rk basketbolu iÃ§in, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka iÃ§in.

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Tebrikler DarÃ¼ÅŸÅŸafaka