Darpçı polise iki günde tahliye

Derya Kılıç (19) ve Seray Gürer (22), İzmir Alsancak’tan evlerine dönerken motosikletli iki şahıs tarafından taciz edildikten sonra, yardım istedikleri üniformalı polislerce darp edilmişti. Kadınların iddiasına göre polis memuru O. Y., yardım isteyen kadınlara “Bu ne hal, bu saatte böyle gezerseniz size az bile yapmışlar” dedi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer, polisten şikâyetçi oldu.



‘GÜVENDE HİSSETMİYORUM’

Tahliye kararını Hürriyet’ten öğrenen ve gözyaşlarını tutamayan Derya Kılıç, panik hastası olduğunu ve olaydan sonra sürekli sinir krizleri geçirdiğini söyledi. Uzaklaşmak için bir süre İzmir’den ayrılan Kılıç, “Olay sonrasında polisin eşi sosyal medyada bize hakaretler savurmuştu. Bu yüzden tüm sosyal medya hesaplarımı kapattım. Ancak karşımdaki bir polis ve istese ev adresim dahil her şeyimi çok rahatlıkla bulabilir. Kendimi güvende hissetmiyorum” dedi.



Kılıç’ın avukatı Zeynel Cem Demirhan şunları söyledi: “Soruşturma devam ederken O. Y.’nin görevden alınıp tekrar iade edildiğini biliyoruz. Bu soruşturma süresince görevine devam etmemeli. Soruşturma sonrasında da basit yaralama, kötü muamele ve işkence suçlarından polis memuru hakkında dava açmasını bekliyoruz. İşin peşini bırakmayacağız.”



