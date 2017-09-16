Darp edip gasp ettikleri şahsın otomobil ile üzerinden geçtiler

Adana'da taş atıp yere düşürdüğü şahsı kardeşleriyle birlikte darp edip gasp ettiği otomobili ile üzerinden geçen şahıs, yakalanınca "Sevgilim seni çok özleyeceğim, seni çok seviyorum" diyerek sevgilisine seslendi.

Olay, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Yılmazdar (37) kiraladığı otomobille Nesrin Ongun Sokak'ta ilerlerken yol ortasından yaya olarak yürüyen İbrahim O. (22), E.O. (17) ve U.O.'ya (13) korna çaldı. Ancak üç kardeş korna çalan sürücüye tepki göstererek el hareketi yapıp küfretti. Bunun üzerine Yılmazdar, durup üç kardeşi beklemeye başladı. Üç kardeş otomobilden inen sürücüyü darp etti. Sürücü, otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşıp evden bıçak alıp tekrar sokağa geldi. Yılmazdar otomobilden bıçakla inince İbrahim O. elindeki taşı sürücüye fırlattı. Kafasına gelen taşla yere yığılan sürücünün yanına gelen üç kardeş, onu darp etmeye başladı. İbrahim O. sürücünün kafasına ve vücuduna pompalı tüfek dipçiğiyle vurdu. Daha sonra Yılmazdar'ın otomobilini alan İbrahim O., kardeşlerini de otomobile bindirip yerde yatan sürücünün üzerinden geçip olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan sürücü cep telefonu ile sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler hemen polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek çevrede yaptığı araştırmada güvenlik kamerası kayıtlarını buldu. Polis kayıtlardan yaptığı incelemede olayı üç kardeşin yaptığını saptadı. Polis, zanlılardan İbrahim O. ve U.O.'yu Sümer Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

'FARKINDA DEĞİLİM'

İbrahim O. ifadesinde, kafalarının iyi olduğunu, trafik nedeniyle tartıştıklarını ama darp edip etmediklerini hatırlamadığını söyledi. Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı İbrahim O., adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Kendi geldi çattı, ben sadece taş attım. Tanımadığım kişiler, neden darp ettiğimi hatırlamıyorum, alkollüydüm. Ben vurmadım kardeşim vurdu, onun nerede olduğunu da bilmiyorum, karakolda olabilir. Otomobille adamın üstünden geçmişiz ama hatırlamıyorum, sarhoştum. Aramızdaki meselede hızlı sürme olayı, adam geri döndü, geldi bıçak çekti. Bu arada sevgilime selam söylüyorum, çok özledim, onu çok seviyorum kendine iyi baksın" dedi. Zanlılar, "yağma, adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. E.O. ise polis tarafından aranıyor.