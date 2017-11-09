Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Darp edilen kadın baygınlık geçirdi, saldırgana vatandaşlar müdahale etti

    Darp edilen kadın baygınlık geçirdi, saldırgana vatandaşlar müdahale etti

    DHA
    09.11.2017 - 20:12 | Son Güncelleme:

    Adapazarı'nda genç bir kadını cadde ortasında tartaklayıp, sürüklenen kişiye vatandaşlar müdahale etti. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

    Olay, Adapazarı’nın en işlek caddelerden biri olan Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Caddede genç kadını tartaklayıp, yerlerde sürükleyen kişiye çevrede bulunan vatandaşlar engel oldu.

    Caddede bulunan polis ekibinin de müdahalede bulunduğu olay sonrasında şiddete uğrayan genç kadın şok geçirip bayıldı.

     Darp edilen kadın baygınlık geçirdi, saldırgana vatandaşlar müdahale etti

    Genç kadın olay yerine gelen sağlıkÿekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Gözaltına alınan saldırganın olaydan sonra sigara yakıp rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü.

    Darp edilen kadın baygınlık geçirdi, saldırgana vatandaşlar müdahale etti

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Etiketler: saldırı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri