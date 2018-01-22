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    Darmstadt’da polis, bıçaklı saldırganı vurdu

    BERLİN
    22.01.2018 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Darmstadt kenti, pazar gecesi bir aile dramına sahne oldu. Polis, baskın yaptığı evde bir kişiyi iki çocuğunun gözlerinin önünde vurdu.

    ALMANYA’nın Darmstadt kentinde bir kadın, pazar gecesi polisi arayarak, 41 yaşındaki kocasının elinde bıçakla kendisine saldırdığını anlattı ve acil yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine giden polis, duruma müdahale etmek istedi. Ancak evin kapısını açan kadının kocası, bu kez elindeki bıçakla polislere saldırdı. Polis ise saldırganı durdurmak için ateş açtı ve çocuklarının önünde 41 yaşındaki adamı öldürdü.

    Anne ve 16 ile 18 yaşlarındaki iki çocuğu ise olayın ardından kliniğe kaldırıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: saldırgan
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