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    Darmık hazırlığı

    UĞUR ERGAN - ANKARA
    18.02.2018 - 21:42 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, yoğun sis ve yağışa rağmen Afrin bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor.

    Darmık hazırlığıİstihkâm birlikleri ele geçirilen bölgelerde, güvenli geçiş yolları açıyor. Zırhlı birliklerin geçiş yapacağı, topçuların konuşlanacağı yerler her türlü olumsuz senaryo düşünülerek belirlenip hazırlanıyor. Daha önce ele geçirilen Darmık Dağı’nda geçiş güzergâhlarına hız verilirken, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) için rampalar oluşturulmaya başlandı. Afrin’in kuzeyindeki Darmık Dağı’na konuşlanacak olan kara ateş destek unsurlar, Afrin’e bakan yamaçlarında TSK ve ÖSO güçlerinin karadan ilerleyişine destek verecek.

    YOĞUN BOMBARDIMAN

    Yoğun sis ve teröristlerinin otomobil lastiği yakarak görüş perdeleme çabalarına rağmen insansız hava araçları (İHA) hedef belirlemek için uçuşlarına devam etti. İHA’ların belirlediği teröristlere ait barınma, sığınak, karargâh ve toplanma yerleri ile cephanelik olarak kullanılan binalar karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi. Afrin baraj bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere de top atışları yapıldı. Cinderes ve Raco bölgelerinde de terör örgütü mevzileri vuruldu. TSK ve ÖSO güçleri dün Raco beldesine bağlı Hacıkanlı ve Derviş Obası köyleri PKK/PYD’den aldı.

    AKAR SURİYE SINIRINDA

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve Kilis’te harekâtta görevli birlik ve tugay karargâhlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar’a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti. Akar, denetlemelerde şöyle konuştu: “Kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetler, ‘Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde sürdürülmektedir. Şanlı Türk tarihi ve kültürü gereği sivil ve masum insanlar dokunulmazdır, bu konuda her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.”
    Genelkurmay Başkanlığı, son bir gün içinde 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirterek, dün 30. günü geride bırakılan harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1614 olduğunu duyurdu. 

    Darmık hazırlığı

    YALNIZ DEĞİLSİNİZ

    TSK tarafından Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte yürütülen Zeytin Dalı harekâtına katılan askerlere ülkenin dört bir yanından binlerce destek mektubu geliyor. Burseya Dağı’nda görev yapan komando birliklerine ulaşan mektuplar, komutanlar tarafından okunduktan sonra askerlere dağıtılıyor. Askerler, kaldıkları çadırların içine yapıştırdıkları duygu dolu mektupları okuyor. Görevden dönen bazı askerler, mektupları gönderen çocuklara cevap yazıyor.

    Etiketler: gazeteahaberleri , afrin , operasyon , son dakika
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