Bir bölümü Kilis'in içerisinde yer alan Darmık Dağı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından abluka altına alındı. Kilis'e roketlerin atıldığı Darmık Dağı'nda operasyonlar sürüyor. Peki, Darmık Dağı nerede yer alıyor? İşte vatandaşların merakla araştırdığı merkez hakkında detaylı bilgiler

DARMIK DAĞI NEREDE?

Darmık Dağı, Kilis ile Afrin'in ortasında kalmaktadır.

Kilis’e roketlerin atıldığı Darmık Dağı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından abluka altına alındı. Bölgede yoğun top atışları ve çatışmalar sürüyor.



Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde Darmık Dağı'nın bulunduğu bölgeden Kilis’e 3 günde 10 roket atıldı. Roketlerin atıldığı bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından ateş altına alındı. Gülbaba (Martavan) Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler tarafından fırtına obüs topları, tanklar, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile karadan PYD mevzileri vurulurken, zaman zaman savaş uçakları da dağlık ve ormanlık alanı bombalıyor. Top atışları ve çatışmaların sürdüğü bölgeye vatandaşlar yaklaştırılmıyor.