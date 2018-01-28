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    Darmık Dağı bombalandı

    Fevzi KIZILKOYUN / KİLİS-HATAY
    28.01.2018 - 00:34 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’in terör örgütleri PYD/YPG-PKK’dan temizlemek amacıyla başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtı bugün 9’uncu gününe girdi.

    TSK birliklerinin Afrin’deki ilerleyişi, hava şartlarının düzelmesiyle hız kazandı. Sabahın erken saatlerinde sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin’de belirlenen terörist noktalara top atışı yaptı. Türk savaş uçakları ise Darmık Dağı’ndaki terörist noktaları bombaladı. Savaş uçaklarının bombaladığı noktalardan yükselen dumanlar, Kilis sınır hattında görüldü.

    İKİ NOKTADAN KUŞATMA TAMAM
    Afrin’e yönelik başlatılan harekâtta, kentin Doğu (Azez) ve Kuzey (Türkiye) olmak üzere iki noktadan kuşatması tamamlandı. Bu iki bölgeden Afrin’deki teröristlerin tüm çıkış noktaları ve destek hattı ortadan kaldırıldı. Teröristlerin köy ve kasabalara çekilerek sivilleri kalkan olarak kullandığı kaydedildi.

    SIZMAYA KARŞIN İKİNCİ HAT
    Afrin’e geçen TSK birlikleri, burada güvenli kontrol noktaları oluşturdu. TSK tarafından oluşturulan 8 farklı güvenlik noktasına, teröristlerin olumsuz hava şartları, yoğun sis ve karanlıktan yararlanarak ‘sızma’ girişiminde bulunduğu öğrenildi. Teröristlerin birliklere sızma girişimine karşı ikinci hat oluşturuldu. Özel seçilen ve sınır hattından Afrin’e geçen 3 jandarma komando timi, teröristlerin hem birliklere hem de Türkiye topraklarına sızmasına karşı görev yapıyor. 

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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