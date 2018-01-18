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Darknet'te siber devriyeler şart!

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:

Uluslararası suç örgütlerinin internetin “darknet” denilen bölgelerinde faaliyetlerini giderek artırdıklarını belirten Prof. Dr. Sevil Atasoy, gençlerin suç örgütlerinin tehdidi altında olduğuna dikkat çekiyor. Kimlik bilgilerinin gizlenebildiği bir platform özelliğini taşıyan kripto ya da darknet-piyasalarının yaklaşık üçte ikisini uyuşturucu ticareti oluşturuyor. Siber suç soruşturması yürütecek profesyonel sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Sevil Atasoy, “siber devriyeler” oluşturulması önerisinde bulundu.

Son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri olan Bitcoin’in de faaliyet alanı olan internetteki darknet bölgelerinin güvenliği tartışılıyor. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy, uluslararası suç örgütlerinin, internetin “darknet” bir başka deyişle “karanlık net” ya da “derin net” olarak tanımlanan kısımlarındaki ticari faaliyetlerini giderek arttırdıklarını ifade etti.

Üçte ikisini uyuşturucu ticareti oluşturuyor

Bu durumun toplumun, özellikle sosyal medyaya erişimi, dolayısıyla bilgi edinme gücü yüksek ve yeni teknolojileri uygulamaya yatkın olduğu bilinen gençlerimizin sağlığı ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sevil Atasoy, şunları söyledi:

“Son verilere göre, yasa dışı ürün ve hizmet alış verişi için geniş kapsamlı, üstelik kimlik bilgilerinin gizlenebildiği bir platform özelliğini taşıyan kripto ya da darknet-piyasalarının yaklaşık üçte ikisini uyuşturucu ticareti oluşturuyor. Küresel uyuşturucu kaçakçılığı içindeki oranı şimdilik % 45’ler dolayında olmakla birlikte, kripto piyasaların hacmi her geçen gün artıyor ve bir kaç yıl içinde yasa dışı uyuşturucu ve sentezlerine gerekli öncül kimyasalların ticaretinin tümüyle bu mecraya kayacağı öngörülüyor.”

Yakalanma tehlikesi karşısında kapatılıyor

Aynı örgütün, farklı ülkelerde ve birden fazla servis sağlayıcı üzerinden yasa dışı faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Pazarın niteliği dinamik, bir başka deyişle kısa bir süreliğine açılıyor ve yakalanma tehlikesi karşısında kapatılıyor. Posta ve paket taşımacılığı hizmeti verenlerin sayısı hızla artıyor. Evvelce rastlanmayan ödeme ve teslimat yolları ortaya çıkıyor, ayrıca GPS destekli uygulamalar bu amaca hizmet ediyor. Bu yüzden darknet ortamında faaliyet gösteren uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele istenen sonucu veremiyor” dedi.

“Kripto kaçakçıları suç sonrası yakalama gayretlerimize ek olarak, suçu öngörmeye ve işlenmeden durdurmaya yönelik siber güvenlik çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor” uyarısında bulunan Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Nitekim, Temmuz 2017’de iki büyük darknet piyasası, Alphabay ve Hansa çökertildiği halde, bir kaç ay içinde yeniden faaliyete geçebildiler” dedi.

Siber devriyeler oluşturulmalı

Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Güvenlik birimlerinin uluslararası işbirliği ve istihbarat paylaşımının yanı sıra, sibersuç soruşturması yürütecek profesyonel sayımızı arttırmak ve sürekli bilgisini güncellemek, ayrıca gönüllü gençlerimizden anonim olarak bilgi aktarabilecekleri darknet timleri, bir başka deyişle “siber devriyeler” oluşturmak gerekiyor.

Etiketler: dark net , dark web , deep web
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