Dark TIR'daki zuladan eroini çıkardı

Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine sıcak takibe aldığı bir TIR'da narkotik dedektör köpeği Dark'la operasyon yaptı. TIR şoförünün yatmakta kullandığı yatağın içerisindeki 72 kilo 970 gram eroini Dark patileriyle işarete ederek buldu. TIR şoförü gözaltında.

Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan'dan İran'a buradan da Türkiye'ye sokulan yüklü miktarda uyuşturucunun Avrupa ülkelerine götürüleceği istihbaratını aldı. Doğu illerinden yola çıkan TIR önceki gün saat 16.00 sıralarında Sakarya sınırlarına girdiğinde sıcak takip başlatıldı. TIR durduruldu. Devreye tecrübeli Narkotik köpeği Dark sokuldu. Dark, TIR'ın arka yatak kısmına odaklandı. Patileriyle yatağa vurarak uyuşturucuyu bulduğunu işaret etti. Narkotik ekipleri, yatağı açınca 141 paket halinde 72 kilo 970 gram eroin ele geçti. TIR şoförü A.D gözaltına alındı. Eroinle bağlantılı kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.