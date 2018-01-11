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    Darbukadan kurtuldu, gönüllü itfaiyeci oldu

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    11.01.2018 - 17:32 | Son Güncelleme:

    Bağcılar’da kafasını sıkıştırdığı darbukadan itfaiyenin 1.5 saatlik çalışmasıyla kurtarılan 1 yaşındaki Bünyamin Yurtcanlı’nın ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür ziyaretinde bulundu. Bünyamin’in ailesi itfaiyecilere çiçek, itfaiyeciler de Bünyamin’e oyuncak itfaiye aracı ve itfaiyeci kıyafeti hediye etti. Bünyamin İstanbul İtfaiyesi gönüllüsü ilan edildi.

    Darbukadan kurtuldu, gönüllü itfaiyeci olduBünyamin Yurtcanlı önceki gün ağabeyiyle birlikte babasının aldığı darbukayla oynuyordu. Ağabeyi darbukayı Bünyamin’in kafasına geçirdi. Ancak darbuka o kadar da kolay çıkmadı. Bünyamin’in annesi saatlerce uğraşıp darbukayı çıkartamayınca, bebeğini başında darbukayla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Doktorlar çocuğun sağlık durumunu kontrol edip itfaiyeden yardım istedi. Bağcılar İtfaiyesi’nde görevli Eren İnal, Halil İbrahim Yıldız ve Yusuf Uysal hızla hastaneye gitti. Bugüne kadar yüzlerce kurtarma operasyonuna katılan itfaiye erleri, başa sıkışan darbukayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk olarak darbukayı en zayıf yerinden kesmeye başlayan itfaiyeciler, en son da darbukanın metalden halkasını Bünyamin’in boynundayken keserek çıkarttı. Kurtarma operasyonu toplam 1.5 saat sürdü.

    Oynadığı darbukaya kafası sıkıştıOynadığı darbukaya kafası sıkıştı

    Bünyamin’in annesi Sabahat Yurtcanlı ve babası Ali Yurtcanlı itfaiyecileri İstanbul İtfaiye Müdürlüğü’nde ziyaret ederek teşekkür etti. Ali Yurtcanlı oğlunu kurtaran 3 itfaiye erine çiçek verdi. İtfaiyeciler de Bünyamin’e oyuncak itfaiye aracı ile itfaiyeci kıyafeti hediye etti. Kurtarma operasyonunu anlatan itfaiyeci Eren İnal, “Daha önce çok fazla kurtarma operasyonuna gittik ama ilk defa başa sıkışan bir darbuka gördüm. Önce çocuğu sakinleştirmek ve nefes almasını kolaylaştırmak gerekiyordu. Darbukayı en zayıf olduğu yerinden kestik. Daha sonra da son kalan metal parçayı çıkarttık” dedi.

    Darbukadan kurtuldu, gönüllü itfaiyeci oldu

     

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