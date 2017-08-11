Darbeyi kim yaptı: İddianamede var

486 sanıklı Akıncı davasına dün Sincan Cezaevi Kampüsü içindeki Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Suç tarihinde, Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı olan Mehmet Dişli savunma yaparken, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmeyi beklediği sırada silahlı iki kişi tarafından yan odaya alındığını öne sürdü. AK Parti Milletvekili Şaban Dişli'nin kardeşi olan Mehmet Dişli şunları söyledi:

ENSEME SİLAH DAYANDI

“O anda en son hissettiğim enseme bir silah dayanması oldu. Bir şey, öbürü bir şey söylüyordu. 'Konsey üyeleri buraya gelecek, canlı yayın olacak Sayın Cumhurbaşkanı yakalanmış olacak.' Ellerinde WhatsApp gibi bir şey vardı. 'Buradan göstereceğiz, komutan da bizden olsun' falan gibi şeyleri not ettirdiler. Akar’ın odasına girdiğimde elim ayağım titriyordu. Kartlardakileri okumaya başladım. Bir süre sonra Akar’ın odasına silahlı kişiler girdi. Hemen arkasından müdahale ettiler. Kelepçe taktılar, ‘Ne yapıyorsunuz daha bitmedi anlattıklarım’ dedim. Komutan şoka girdi beti benzi atmıştı. Koltuklara geçtik. Kolundaki tek kelepçe duruyordu, çıkarmalarını söyledim. Sonra gelip kelepçeyi çıkardılar.”

Akar’ın ifadesinde, “Benim sizinle işim olmaz” dediği anımsatılınca Dişli, “Niye böyle dediğini bilmiyorum. Buraya geldiğinde kendisine sorarız” dedi. Daha önceki, sanıklardan Ömer Harmancık’ın Akar’a bildiri okuduğu yönündeki ifadesini değiştiren Dişli, “İlk ifadem bir felaket” dedi.

Dişli, “Ben komutana sekreterlik görevi yaptım. Komutanın taleplerini 143. Filo'dakilere bildirdim. Akıncı’da Sayın Komutan darbecileri vazgeçirmek için Akın Öztürk Paşa'dan talepte bulundu” açıklamasını yaptı. "Akar’ın, olayın sisi buğusu altında bazı şeyleri yanlış değerlendirmiş olabileceğini" savunan Dişli, şöyle devam etti:

AKAR YANLIŞ ANLAMIŞ

“Ben bu olayda mağdur konumundayım. Olayların sonuna kadar Genelkurmay Başkanımızla birlikteydim. Aynı mekandaydım, aynı şartlar altındaydım. O hangi konumda ise benim de aynı konumda olmam lazım. Yaşadığı travmatik olayların etkisi ile beni yanlış anlamış olabilir. O gece neler konuşulduğunu en iyi Akar bilmektedir.”

Mahkeme Başkanı’nın “Sizce darbeyi kim yaptı” sorusu üzerine ise Dişli önce “Kimin yaptığı mahkeme kararı ile tescil edildi. Ben bu iddianamede bazı ifadeler gördüm. ‘Biz yaptık’ falan diyorlar. İddianamenin anlatımına katılıyorum” dedi. Giray, “Hangi örgüt diye sorunca Dişli, “FETÖ terörü örgütü” yanıtını verdi.

‘HA HA HA DİYE GÜLÜYORUM’

Eski Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürü Kurmay Albay Bilal Akyüz’ün çapraz sorgusu da dün yapıldı. Aracında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in kitabı bulunan Akyüz’e bir avukat, “Savunmanızda söylediğiniz bazı örnekler Fethullah Gülen’in kitabında açıkça zikredilmektedir. Gülen’in kitabını okumayan bir insanın bu örneği vermesi mümkün değildir. Bunu nasıl açıklayacaksınız?” diye sordu. Akyüz, “Ha ha ha diye gülüyorum” yanıtını verince salonda gerilim yükseldi. Müştekiler sanığı yuhalarken, bazı sanıkların alkışlaması ortamı daha da gerdi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın soruları üzerine Akyüz, kendisine komplo kurulduğu, darbe faaliyetine katılmadığı iddiasını yineledi.