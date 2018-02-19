"Darbeyi hissetmedim"

AKAR VE GÜLER DURUŞMAYA KATILMADI

Sincan’daki 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında mağdur ifadeleri dinlendi. mağdur tanık olarak ifadeye çağrılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, mahkemeye, “operasyonda bulunduğu” gerekçesiyle duruşmaya katılmayacağını, ancak davaya katılma talebinde bulunduğunu bildirdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de duruşmaya katılmayacağını, ancak davaya katılmak istediğini iletti.

Duruşmada dinlenen emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak, 15 Temmuz günü Genelkurmay Karargâhı’ndan derdest edildikten sonra Genelkurmay İkinci Başkanı’nın odasına götürüldüklerini belirterek, “Odaya girerken ikinci başkanın özel kalem müdürü Kurmay Yarbay Bünyamin Türel’in hain bakışlarını asla unutmuyorum” dedi. Çolak ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Eski KKK Kurmay Başkanı emekli Orgeneral İhsan Uyar’la birlikte Akıncı Hava Üssü’ne götürülerek bir odaya konulduk. 18 saat başımızda yün başlık, altı saat ayaklarımız, 18 saat ellerimiz, tek katlı tavanı olmayan bir binada derdest edilerek kaldık. En zor dönemlerden biri öğle üzeri güneşin yakışı etkisiyle binanın çok sıcak olması ve başımızdaki yün kar başlığı ile beynimin erimekte olduğunu hissettiğim anlardı.

Hiçbir aşamasında böylesine bir darbe girişiminde bulunacaklarını hissetmedim. Genelkurmay’da derdest edilirken olayın vahametini anladım. (Darbe olduğunu tam ne zaman anladınız?) Akıncı Üssü’ne indiğimden itibaren bu işin gerçek anlamda darbe girişimi olabileceğini düşünmeye başladım. Muhtemelen sabaha karşı gelen uçaklar pike yaparken aşağıdan hava savunma silahları ile ateş ediliyordu. Net olarak anladım.”

‘PARALEL YAPIYA UYGUN’ İFADESİ

Genelkurmay’da general atamaları biriminde görevli sanık eski Albay Cemil Turhan söz alarak Salih Zeki Çolak’a, “AKP milletvekili Şirin Ünal’ın sizin için de paralel yapıya uygun şeklinde ifadesi var. Bu bilgiden haberiniz var mı?” diye sordu. Haberinin olduğunu ifade eden Çolak, “İlhan Talu, bunu bana tebliğ etti. Kendisine odada gösterdiğim tepkiyi söyledi mi?” diye sordu. Sanık Turhan da bu sözler üzerine “Bunların zaten FETÖ ile mücadeleyi sulandırdığını hep ifade ettik. Size, Genelkurmay Başkanımıza dahi FETÖ’cü iddiası ortaya atıldı” dedi.



