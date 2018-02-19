Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>"Darbeyi hissetmedim"

    "Darbeyi hissetmedim"

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    19.02.2018 - 21:39 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanlığı’nın 15 Temmuz’da işgal edilmesine yönelik davada ifade veren dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak, darbe girişiminden birkaç saat önce denetlediği Kara Havacılık Komutanlığı’nda hangar dışında helikopterlerin hangi amaçla bekletildiğini anlamadığını söyledi. Çolak, “O kısa sürede ne olduğunu anlamadım. Samimi olarak söylüyorum anlamadım” dedi.

    AKAR VE GÜLER DURUŞMAYA KATILMADI

    Sincan’daki 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında mağdur ifadeleri dinlendi. mağdur tanık olarak ifadeye çağrılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, mahkemeye, “operasyonda bulunduğu” gerekçesiyle duruşmaya katılmayacağını, ancak davaya katılma talebinde bulunduğunu bildirdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de duruşmaya katılmayacağını, ancak davaya katılmak istediğini iletti.
    Duruşmada dinlenen emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak, 15 Temmuz günü Genelkurmay Karargâhı’ndan derdest edildikten sonra Genelkurmay İkinci Başkanı’nın odasına götürüldüklerini belirterek, “Odaya girerken ikinci başkanın özel kalem müdürü Kurmay Yarbay Bünyamin Türel’in hain bakışlarını asla unutmuyorum” dedi. Çolak ifadesinde özetle şunları söyledi:

    “Eski KKK Kurmay Başkanı emekli Orgeneral İhsan Uyar’la birlikte Akıncı Hava Üssü’ne götürülerek bir odaya konulduk. 18 saat başımızda yün başlık, altı saat ayaklarımız, 18 saat ellerimiz, tek katlı tavanı olmayan bir binada derdest edilerek kaldık. En zor dönemlerden biri öğle üzeri güneşin yakışı etkisiyle binanın çok sıcak olması ve başımızdaki yün kar başlığı ile beynimin erimekte olduğunu hissettiğim anlardı.

    Hiçbir aşamasında böylesine bir darbe girişiminde bulunacaklarını hissetmedim. Genelkurmay’da derdest edilirken olayın vahametini anladım. (Darbe olduğunu tam ne zaman anladınız?) Akıncı Üssü’ne indiğimden itibaren bu işin gerçek anlamda darbe girişimi olabileceğini düşünmeye başladım. Muhtemelen sabaha karşı gelen uçaklar pike yaparken aşağıdan hava savunma silahları ile ateş ediliyordu. Net olarak anladım.”

    ‘PARALEL YAPIYA UYGUN’ İFADESİ

    Genelkurmay’da general atamaları biriminde görevli sanık eski Albay Cemil Turhan söz alarak Salih Zeki Çolak’a, “AKP milletvekili Şirin Ünal’ın sizin için de paralel yapıya uygun şeklinde ifadesi var. Bu bilgiden haberiniz var mı?” diye sordu. Haberinin olduğunu ifade eden Çolak, “İlhan Talu, bunu bana tebliğ etti. Kendisine odada gösterdiğim tepkiyi söyledi mi?” diye sordu. Sanık Turhan da bu sözler üzerine “Bunların zaten FETÖ ile mücadeleyi sulandırdığını hep ifade ettik. Size, Genelkurmay Başkanımıza dahi FETÖ’cü iddiası ortaya atıldı” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Salih Zeki Çolak , Genelkurmay , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri