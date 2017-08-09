‘Darbenin stratejik azmettiricileri var’

AKINCI Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü 7. duruşmasında eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı tuğamiral Ömer Faruk Harmancık’ın çapraz sorgusu yapıldı.

Harmancık, 15 Temmuz gecesi darbenin yönetildiği merkez olan 143. Filo’da bulunduğunu kabul ederek, “Çok kalabalıktı. Yüzlerce insan vardı” dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar için “Kendisi moral desteği ile emekli olmamı engelleyecek kadar beni yakından tanıyan, seven birisidir” diyen Harmancık,“Akar ortadan hareket ediyordu diyerek ne demek istediniz” sorusuna da “Siz ne anladıysanız o” karşılığını verdi. Harmancık, Akar‘la ilgili olarak “Zorla getirildiğini, zorla tutulur vaziyette kendisine silah dayatılmış, yanında silahlı insanlar görmedim. Makamındayken nasıl yanına gittiysem Akıncı Üssü’ndeyken de aynı şartlarda gittim” dedi.

PATATES HAT KULLANMIŞIM

Harmancık “O akşam patates hat kullandınız mı” sorusuna “Şarjım bittiğinde bir telefon kullandım. Onlardan birinin patates hat olduğunu sonradan öğrendim” yanıtı verdi.

Bu darbeyi kim yaptı sorusuna ise Harmancık özetle şu yanıtı verdi: “Bu darbeyi TSK içinde hiçbir cemaat, grup, cunta tek başına yapamaz, planlayamaz. Bu çapta bir darbeyi planlayan operatif seviyede birden fazla, grup, güç odağı, cunta, cemaat ne derseniz deyin vardır. Başka türlü bu darbe planlanamaz. Ancak, 15 Temmuz’dan önce operatif seviyede darbe yapmaya anlaşan bu gruplardan biri, birkaçı 15 Temmuz’dan önce ya darbenin sonrası hakkında anlaşamadıkları için ya da bizim bilmediğimiz başka bir sebeple darbeye olan operatif desteklerini çektiklerinden dolayı bu darbe planlandığı şekilde yapılamamıştır. Ayrıca kandırılarak, zorla, bilmeden teknik ve taktik seviyede iştirak edenler vardır. Bu iştirakçıların hiçbiri darbenin ne zaman planlandığını bilme imkânı olmayan, teknik ve taktik seviyedeki insanlardır. Bir de stratejik azmettiricileri vardır ki, bunları ne ben ne siz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Darbeyi tek bir kişi yapmıştır gibi bir sonuca varamam.”

İTİRAFÇI İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda örgüt mensubu asker ve sivil kişi, örgütsel yapılanma ve darbe girişiminin planlaması hakkında ayrıntılı ifadeler vermişti. Yargılamaların başlamasıyla birlikte başta Genelkurmay Başkanı’nın eski yaveri Levent Türkkan olmak üzere çok sayıda itirafçı ifadelerini geri çekmeye başladı. Akıncı Hava Üssü’ne ilişkin davanın dünkü duruşmasında da benzer bir durum oldu. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Mustafa Özel’in 15 Temmuz öncesinde Çengelköy’de bir evde darbe toplantısı yaptıklarını, toplantıya Harmancık’ın katıldığı yönündeki ifadesini okudu. Harmancık’ın talebi üzerine Mahkeme Başkanı, Özel’i huzura aldı. Özel ise işkence altında verdiğini iddia ederek ifadeyi kabul etmediğini söyledi.

BÖYLE MESAJ MI OLUR

ÇOCUKLARINI ‘sivil imam’ olduğu belirtilen Hakan Çiçek’in sahibi olduğu Anafartalar Koleji’ne gönderdiğini söyleyen Harmancık, bir soru üzerine, “Planlı bir uçuş olup olmadığını sormadan üsse gitmem bir eşekliktir” derken, “143. Filo’nun koridorlarında neden geziyordunuz” sorusuna da “Tuvalet arıyordum” yanıtını verdi. Bir avukatın, yakalandığı zaman üzerindeki tişört ile duruşmada giydiği tişörtün aynı olduğunu hatırlatarak, “Bu bir mesaj mı” sorusuna ise Harmancık, “3500 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. 3 gün aynı tişörtü mü giyeyim. Böyle bir mesaj mı olur” yanıtını verdi.