Darbelerle karşılaşmamak için 5 madde

Zirvenin onursal başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, Türk milletinin dünyada en sağlam demokrasi mücadelesi vermiş millet olduğunu anlatırken şimdiye kadar 68 siyasi partinin kapatıldığını ve çok sayıda siyaset adamının yasaklı hale getirildiğini vurguladı. Bir daha darbelerle karşılaşmamak için 5 önemli madde olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:



DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ

"Birincisi; bu kadar bedel ödemiş bir millet olarak demokrasi kültürünün tam olarak yerleştiğini söyleyemeyiz. İlgili tüm kurum, kişi ve kuruluşlar bunun için özel bir gayret sarf etmelidir. Demokrasi eşitler arasında bir yarıştır. İktidara gelenlerin iktidardan gitmelerinin tek yolu sandıktır.



İkincisi; yönetim erkinin sadece sivillerin elinde olmasıdır. Seçilmemişlerin sivil veya asker olsunlar, seçilmiş sivil iradenin yerini almaları asla kabul edilemez.



Üçüncüsü; TSK'nın sivil yönetimle olan ilişkilerinin düzenlenmesi Türkiye için büyük bir kazanım olmuştur. Asker, sivil otoritenin emrinde Türkiye'nin savunmasını sağlayacak.



Dördüncüsü; devletin ele geçirilmesi mümkün olan bir mekanizma olmaktan çıkarılmasıdır. FETÖ darbe teşebbüsü hepimizin gözünü açmalıdır. Devletin liyakat, ehliyet ve millete sadakatle güçlendirilmesi gerekmektedir. Sadakati sadece millete olan yöneticilerin önü açılmalı.



DIŞ GÜÇLERİN ETKİSİ VAR

Sonuncu olarak; Türkiye ve yurtdışında tüm darbelerin arkasında, millet çoğunluğunun yönetimin dışında tutulması, ekonomiden gereken payı alamaması yatmaktadır. Bir daha darbe olmayacak bir toplum haline gelmek mecburiyetindeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir darbe dış güçlerin etkisi olmadan gerçekleşemez. Sadece Türkiye'de değil, tüm darbelerde iç odakların yanı sıra dışarıdaki pis ellerin de etkisi vardır. Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım milli bağımsızlığımızı önemseyerek dış güçlerden etkilenmeyecek bir yapıyı tesis etmeliyiz."



