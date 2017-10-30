Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Darbecilerin üst düzey komutanları Akıncı Üssü'ne götürme görüntüleri ortaya çıktı

    Darbecilerin üst düzey komutanları Akıncı Üssü'ne götürme görüntüleri ortaya çıktı

    İHA
    30.10.2017 - 20:09 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında bulunan üst düzey komutanların darbeciler tarafından Akıncı Üssü'ne götürülme görüntüleri ortaya çıktı.

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Görüntülerde bazı darbeci askerlerin koşuşturdukları görülürken, üst düzey komutan olduğu belirtilen 3 kişi darbeci askerlerce elleri kelepçeli halde götürülüyor. Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporunda komutanların Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere helikoptere bindirildikleri belirtildi.

    Darbecilerin üst düzey komutanları Akıncı Üssüne götürme görüntüleri ortaya çıktı

    Raporda ayrıca, Genelkurmay çatı davasında tutuklu bulunan eski Kurmay Yüzbaşı Oktay Felekoğlu'nun derdest edilen komutanların arkasından geldiği belirtilerek, "Bölgede bulunmakta olan bir özel kuvvet mensubu askere sarıldığı, helikopterin yanına kadar geldiği, daha sonra araç park yeri önünde beklediği görüldü" ifadeleri kullanıldı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri