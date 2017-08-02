Darbecilerin beyin takımı

DARBE girişiminin merkez üssü olarak kullanılan ve derdest edilen komutanların tutulduğu Akıncı Üssü’yle ilgili açılan 486 sanıklı davaya, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün başlandı. 29 Ağustos’a kadar sürecek dava nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarmadan oluşan güvenlik güçleri, cezaevi çevresinde farklı noktalarda kurdukları güvenlik noktalarında davayı izlemeye gelenleri tek tek aradı. Cezaevi çatısına keskin nişancılar yerleştirilirken, jandarmaya ait drone’lar sürekli havadan görüntü aldı. Çok sayıda zırhlı araç ve bir TOMA da cezaevi önüne konuşlandı.

GÜLEN VE ÖKSÜZ DE SANIK

Sanıklar, duruşma salonuna cezaevi bahçesinden tek sıra halinde yürütülerek getirildi. En önde, darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü yakınında yakalanan ve Adil Öksüz’le birlikte darbeyi planladığı öne sürülen sivil imam Kemal Batmaz, arkasında ise Genelkurmay Davası’nda da yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı, dönemin Yüksek Askeri Şura üyesi orgeneral Akın Öztürk yer aldı. Diğer sivil imamlar Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş de onları takip etti. FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile Adil Öksüz de sanık. Darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü yakınında yakalanan ‘sivil imam’lar Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Harun Biniş ilk kez, Öztürk ve bazı askerler ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

TEK TİP KIYAFET İÇİN PROTESTO

Sanıkların duruşma salonuna getirilişi sırasında Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar da darbecileri protesto ettiler. Tahtadan yaptıkları mankenlere giydirdikleri turuncu renkli tek tip kıyafetlerle darbecileri karşılayan protestocular, “Teröristler tek tip kıyafetle yargılansın”, “Hainlere idam istiyoruz”, “Dursun bu hayasızca akın” yazılı pankartlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı dövizler taşıdılar. Vatandaşlar, “Akıncı ovası, mücahitler yuvası”, “Devlete uzanan eller kırılsın”, “İdam isteriz” ve “Kahrolsun FETÖ” diye slogan attılar. Sanıkların içeri alındığı sırada da “İdam isteriz” sloganı ile birlikte üstlerine doğru ip atıldı. Bazı şehit yakınları, güvenlik çemberini aşarak, sanıkların getirildiği bölüme geçmek istedi. Polis ekipleri engel olmak isteyince aralarında arbede çıktı.

DURUŞMADA DA GERGİNLİK

Duruşmada da yoğun güvenlik önlemi alındı. Sanıklarla müştekiler arasında adeta etten duvar örüldü. Duruşmada kimlik tespiti sürerken, şehit yakınlarının bulunduğu bölümden geçen bir avukata fiziki müdahalede bulunuldu. Cübbesi çekiştirilen avukat, polisin yardımıyla meslektaşlarının bulunduğu bölüme alındı. Bir avukat daha benzer bir tepkiyle karşılaşınca avukatlar başka bir kapıdan salona alınmaya başlandı. Yaşanan olaylar karşısında sanık avukatlarının tamamı masalara vurarak tepki gösterdiler.

‘BARINAMAZSINIZ’ TEPKİSİ

Bir şehit yakını, “Bizim soyumuz var oldukça, barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız” diye bağırdı. Bu sırada salona giren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, “Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız” diyerek uyarıda bulundu. Mahkeme başkanının uyarılarının ardından gerginlik sona erdi. Duruşmada dün sanıkların kimlik tespitleri yapıldı.

ERDOĞAN DA MÜDAHİL OLACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Akıncı Üssü davasında müdahillik talebine ilişkin dilekçe verdi. Dilekçede, “Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında şahsına yönelik olarak planlanan ve işlenen suçların yanında deruhte ettiği Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği Türk milletinin birliğine yönelik işlenen suçlar nedeniyle de zarar görmüş olup işbu davaya müdahil olmak talebinde bulunmak gerekmiştir” denildi. Erdoğan’ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, AK Parti, CHP ve HDP ile kurum kuruluşlar ve vatandaşlardan müdahillik talebi geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, öldürülen reklamcı Erol Olçok’un ailesi de müdahillik talebinde bulundu. Talepleri, savunmaların tamamlanmasının ardından karara bağlanacak.

İDDİANAMENİN ÖZETİ OKUNDU

Mahkeme iddianameyi özetle okumayı tamamladı ve birleşen dosyaları da okuyarak tutanağa geçirdi. Mahkeme, yetkisizlik itirazını da reddetti. Sanıkların savunmalarına bugün başlanacak. İlk savunmayı Kemal Batmaz yapacak.

‘PROPAGANDAYA İZİN VERMEYECEĞİZ’

DAVAYI izleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı şöyle dedi: “Elbetteki dünyadaki örnekleri, bunun yansımalarını da dikkate almak suretiyle konunun üzerinde çalışılıyor. Burada esas olan şu; tek tip elbisenin ötesine hiçbir failin, terör örgütü mensubu, iltisaklısı, irtibatlısı olarak yargı önüne çıkan hiçbir bireyin, propaganda görüntüsü verecek materyal kullanmasına, görselliği sergilemesine asla izin vermeyeceğiz. Bu konuyla alakalı Adalet Bakanlığımız gerekli önlemleri aldı. Bu hassasiyet içinde süreci yönetiyoruz. İnşallah bu yargılamalar bitince sanıklar, failler, darbeciler, elbette hak ettikleri cezayı alacak. Zaten yargılamanın tek amacı var; haksıza haddini bildirmek, haklıya da hakkını vermek.”

ORTAYA ÇIKSIN

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde şu açıklamayı yaptı: “Bugün, 15 Temmuz gecesinin en karanlık alanlarından biri olan darbe girişimi iddianamesiyle açılan davada, biz de zarar gören kişiler olarak hem CHP’nin tüzel kişiliği adına hem de ayrı ayrı şahıslarımız adına müdahillik talebinde bulunuyoruz. Bu davanın bir an önce sonuçlandırılmasını arzu ediyoruz. Sonuçlandırılarak, savaşlarda dahi bombalanmamış Meclisimizin kendi uçaklarımız tarafından bombalanmasının ve ayrıca Özel Harekât’ın, Emniyet’in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bombalanması hadiselerinin sorumlularının cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

NEYLE SUÇLANIYORLAR

“TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan ‘Gören’ ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan F-16 uçaklarıyla gelerek darbe teşebbüsüne iştirak, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı’ndan tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak darbe girişimine iştirak, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul’a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü’ne kaçırılması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı’ndan, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargâhı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü’ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi.”