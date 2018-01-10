‘Darbeci olduklarına dair ciddi bulgu var’

Muzalas Skai televizyonunda yayınlanan bir haber programda, “İltica Komisyonu bugüne kadar 1.500 tane karar verdi. Hiçbirinde itiraz etmedik. Bu defa ettik. Neden? Çünkü fark var. Askerlerin darbeci olduklarına dair ciddi bulgular var. Ben bu askerler darbeci demiyorum. Mahkemeler karar versin” dedi. Özkaynakçı’nın iltica talebini kabul eden ve bakanlığına bağlı bir idari birim olan 2’nci Derecedeki İltica Komisyonu’nun, bu kararı hakkında kendisine zamanında bilgi vermemesinden şikayet eden Muzalas, “Kararı geç öğrendik. Daha once öğrenebilirdik” diye konuştu.

BAKAN İTİRAZ ETMİŞTİ

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminden bir gün sonra TSK’ya ait helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 asker sığınma hakkı istemişti. Özkaynakçı’ya geçen ay iltica hakkı tanınmasına Yunan hükümeti itiraz etmişti. Bakan Muzalas’ın itirazı üzerine toplanan Atina İdari İstinaf Mahkemesi, geçen pazartesi günü Özkaynakçı’ya iltica kararını geçici olarak durdurmuştu. Özkaynakçı, 10 gün serbest kaldıktan sonra tekrar idari gözaltına alındı. İdari İstinaf Mahkemesi, Muzalas’ın iltica kararının iptal edilmesi talebini ise 15 Şubat’ta görüşecek.