Darbeci konseyin en genç üyesi 'kandırıldım' dedi

Darbenin yönetim merkezi olan 143. Filo’nun öğretmenler gazinosunda bulunan darbecilerin verdiği, vurulacak noktaların koordinatlarını DESK bölgesinde telsizle havadaki FETÖ üyesi pilotlara bildirdiği iddia edilen Tosun, işkence ve baskı altında alındığını iddia ederek önceki ifadelerini reddetti.



Tosun, 143. Filo öğretmenler gazinosunda yapılan darbe toplantılarına katılmadığını, zaman geçirmek için burada arkadaşlarıyla sadece oturduğunu iddia etti. Dava dosyasında, o gece uçan pilotlarla yaptığı konuşmaların kayıtlarına karşılık Tosun, “Uçmakta olan herhangi bir pilotla temas kurmadım” dedi.



GAZİNODA UYUDUM

Tosun savunmasını şöyle sürdürdü: “Silahlı ve maskeli kişilerin şahsıma herhangi bir zarar verebilme ihtimali nedeniyle aktif ya da pasif direnç gösteremedim. Darbe yapıldığını öğrendikten sonra gazinoda uyumaya çalıştım. Darbeyi planlayanlar ve yönetenler benim ve benim gibi darbeden haberi olmayan askerleri TSK emir komuta zincirinden faydalanarak alçakça kullanmaya çalışmışlardır. Yurtta Sulh Konseyi ismini tutuklandıktan sonra televizyondan öğrendim. İddianamede yüzbaşı rütbemle Yurtta Sulh Konsey üyesi olarak suçlanmaktayım. Konsey toplantılarına katılmadım. Beni kandırarak burada olmama neden olanlardan şikâyetçiyim.”



