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    Darbeci generalden şok itiraf! 'Astsubay Zekeriya Kuzu'ya...'

    AA
    08 Ağustos 2017 - 13:49Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 13:49

    FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın altıncı celsesinde Akıncı Üssü'nde yakalanan eski Çiğli Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk savunmasını yaptı. Selçuk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde görevli Zekeriya Kuzu'ya 'Paşa' lakabını da kendisinin verdiğini söyledi.

    15 Temmuz 2016'daki darbe girişimisırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın altıncı celsesi başladı. Bugünkü duruşmada ilk olarak darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan eski Çiğli Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk savunmasını yaptı. Selçuk, darbeyi önlemek amacıyla Akıncı Üssü'ne gittiğini öne sürerek "darbeci" olduğu iddialarını reddetti.

    Selçuk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde görevli Zekeriya Kuzu'ya 'Paşa' lakabını da kendisinin verdiğini söyledi.

    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

    Duruşmaya, hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından, sanıklardan olay tarihinde eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı olan ancak Akıncı Üssü'nde yakalanan, "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında bulunan ve darbecilerin sözde atama listesinde Genelkurmay Harekat Başkanı olacağı belirtilen eski tümgeneral Kubilay Selçuk'un çapraz sorgusuyla devam ediyor.

    Etiketler: fetö , 15 Temmuz , Zekeriya Kuzu , menfez paşası , Kubilay Selçuk
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