Darbeci askeri 36 saat kaybettiler

Ayrıca geçen 29 Aralık akşamı iltica talebi kabul edilip serbest bırakılmasına karar verildiğinde Yunan yetkililerin, 36 saat boyunca Özkaynakçı’nın izini kaybettiği de ortaya çıktı. Haftalık Yunan “Real News” gazetesi, darbeci askerin serbest bırakılmasından sonra yaşananlar ile ilgili olarak şunları yazdı:

İKİ ARAÇ DEĞİŞTİRDİ

“İltica Komisyonu, Özkaynakçı ile ilgili kararını, 29 Aralık’da askerlerin idari gözaltında tutuldukları Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakoluna iletti. Atina Emniyet Müdürlüğü’nden, karakoldaki polislere Özkaynakçı’nın serbest bırakılmasından sonra nereye gideceğinin kontrol edilmesi talimatı verildi. Özkaynakçı, bir avukatının eşi ile birlikte taksiye bindi. Ancak kısa bir sure sonra taksiden inip başka bir otomobil ile uzaklaştığı anlaşıldı. O andan itibaren büyük güvenlik boşluğu oluştu. Bir gün sonra bir sivil toplum örgütü tarafından misafir edildiği belirlendi. Özkaynakçı’nın Atina’da kaldığı yer, serbest bırakıldıktan ancak 36 saat sonra EYP (Yunan istihbaratı) mensupları tarafından bulundu.”

İLTİCA HAKKI DONDURULDU

ATİNA İdari İstinaf Mahkemesi’nin 9’uncu Dairesi dün darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkının geçici olarak durdurulmasına ilişkin Yunan hükümetinin talebini kabul etti. Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkı geçici olarak durduruldu. İstinaf Mahkemesi, kararını “kamu çıkarını gözönüne alarak” verdiğini açıkladı. Yunan hükümetinin Özkaynakçı’ya tanınan ilticanın iptali için yaptığı başvuru ise 15 Şubat’ta görüşülecek. İstinaf Mahkemesi’nin kararı üzerine Özkaynakçı dün öğle saatlerinde yeniden gözaltına alındı.