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    Darbeci askere ret

    Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
    16.01.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:

    Atina İdari Bidayet Mahkemesi, darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın 10 gün serbest bırakıldıktan sonra geçen hafta tekrar idari gözaltına alınmasına yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, Özkaynakçı’nın idari gözaltı halinin devamını kararlaştırdı.

    Özkaynakçı, 2. Derecedeki İltica Komisyonu’nun kendisine iltica hakkı tanıması üzerine geçen 29 Aralık’da serbest bırakılmıştı. Yunan Hükümeti, 30 Aralık’da, darbeci askere tanınan iltica hakkının ilk aşamada durdulması talebi, Atina İdari İstinaf Mahkemesi tarafından 8 Ocak’da kabul edilmişti. Özkaynakçı aynı gün tekrar idari gözaltına alınmıştı.

    Darbeci askere ret

    Yunan Hükümeti’nin, darbeci yüzbaşı Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkının iptal edilmesine ilişkin talebi ise 15 Şubat’ta Atina İdirai İstinaf Mahkemesi’nde görüşülecek.

    Yunan Hükümeti adına iltica kararına itiraz eden Mülteci Politikasından Sorumlu Bakanı Yannis Muzalas, geçen hafta Skai televizyonuna verdiği demeçte, 15 Temmuz darbesinden 1 gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 askerin, darbeci olduklarına dair ciddi bulgular bulunduğunu söylemişti.

    Etiketler: Yunanistan , darbeci asker
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