Darbe sanıklarının fare paniği

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümüne sanık savunmalarının dinlenmesiyle devam edildi.

ASKER ADAM FAREDEN KORKAR MI?

Sanıklardan Eyüp Ünal'ın savunması sırada diğer sanıkların tutulduğu bölümde bir tarla faresi görüldü. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıklardan bazılarının ayağa kalkıp duruşma düzenini bozması üzerine, "Asker adam fareden korkar mı?" diye sanıklara tepki gösterdi.

İzleyicilerden de "Fareden bile korkuyorlar", "Fare tanıdıklarının yanına gitti" tepkisi geldi.

Fare salondan kaçtıktan sonra Ünal da savunmasına devam etti.