Darbe günü sabaha kadar toplantı sürdü

Hava Harp Okulu’nda görevli 34’ü tutuklu 44 subay hakkında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen iddianamede, darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’na suikast düzenleyecek olan timin başında olduğu iddia edilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in, darbe teşebbüsünden önce Hava Harp Okulu’nda yapılan 3’üncü koordinasyon toplantısına katıldığı belirtildi.

İddianamede sanıkların Hava Harp Okulu’nda 14 ve 15 Temmuz 2016 gecesi yapılan darbe planlaması koordinasyon toplantısı doğrultusunda yapılan darbe görevlendirmeleri kapsamında Kurmay Albay Ahmet Gümüş tarafından verilen görevlendirmeleri yerine getirdikleri anlatıldı. Hava Harp Okulu’nda bulunma amaçları askeri eğitim almak olan ve bunun dışında kanunen hiçbir görevlerinin bulunmamasına rağmen, örgütsel talimatlar gereği işgal bölgelerine bir kısmının özel araçlarla, diğer bir kısmının ise TSK envanterinde kayıtlı askeri helikopterle çıkış yaptıkları belirtildi.

İddianame başsavcılığın onayının ardından ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.