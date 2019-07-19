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    İran'ın Hürmüz'de alıkoyduğu tanker kaybolan tankerle aynı adı taşıyor

    AA - Fotoğraf: Reuters
    19.07.2019 - 13:47 | Son Güncelleme:

    İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "akaryakıt kaçakçılığı" gerekçesiyle el koyduğu petrol tankerinin, cumartesi günü aynı bölgede kaybolan tanker olduğu anlaşıldı.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle el konulan petrol tankerine ilişkin görüntüler, devlet televizyonunda yayınlandı.

    Görüntülerde, söz konusu tankerin, cumartesi gecesi Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika Limanı'na doğru seyir halindeyken kaybolduğu belirtilen Panama bandıralı petrol tankeriyle aynı isimde olduğu görüldü.

    Riah adındaki Panama bandıralı petrol tankerinden cumartesi gecesinden bu yana haber alınamadığı belirtilmişti. Tanker izleme verilerine göre, petrol tankerinin yönünü İran'a çevirdikten sonra aniden kaybolduğu anlaşılmıştı.

    Olay, İran'ın petrol tankerini Cebelitarık'ta alıkoyan İngiltere'ye Tahran'ın misilleme ihtimalini akıllara getirmişti.

    Geminin akıbetine ilişkin iddialar uluslararası basında yer aldığı sırada İran Dışişleri Bakanlığı salı günü konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

    Açıklamada, Basra Körfezi'nde teknik arıza yapan yabancı bir ülkeye ait petrol tankerinden gelen yardım talepleri üzerine söz konusu tankerin "tamir amacıyla" İran kara sularına çekildiği ifade edilmişti.

    Bu açıklamadan iki gün sonra Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda "akaryakıt kaçakçılığı yapan" yabancı bir tankere pazar günü el koyduğunu duyurdu.

    CEBELİTARIK'IN ALIKOYDUĞU TANKER KRİZİ

    İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik ambargolarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

    İran "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

    Etiketler: Hürmüz Boğazı

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