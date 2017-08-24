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    Darbe davasına müdahillik talep etti

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 01:16Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 01:16

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davaya müdahillik talebinde bulundu.

    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davada dün 17. duruşma yapıldı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katıldı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılma talebine ilişkin dilekçenin avukatı Celal Çelik tarafından mahkemeye sunulduğunu bildirdi.

    DARBENİN KAYNAĞI
    Duruşmada, darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a, “Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürürüz” dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim, savunma yaptı. Evrim, “Böyle bir ifade kesinlikle ağzımdan çıkmamıştır. Ömrümde Gülen’i ne aradım ne de görüştüm ne de kendisini telefonla arayacak birisini tanıyorum” dedi.

    “Size göre darbenin kaynağı nedir” sorusu üzerine Evrim, “Görebildiğim kadarıyla bunu yapanların yanında azmettirenler, görmezden gelenler, kolaylaştıranlar ve bundan yarar sağlayanlar var” yanıtını verdi.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , 15 Temmuz , gazetehaberleri
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