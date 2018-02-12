"Darbe çağrışımı" davası Silivri'de görülecek

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasına devam eden kapatılan Zaman gazetesinin görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı, dava konusu, darbeyi çağrıştırdığı iddia edilen Zaman gazetesi reklamının darbeyi çağrıştırmadığını savunarak, hiçbir darbede reklamda geçtiği gibi siren çalmadığını savundu.



Bu ifade üzerine araya giren Mahkeme Heyeti Başkanı Kemal Selçuk Yalçın'ın, "Hayatında kaç darbe gördün sen?" diye sorduğu sanık Yazıcı, 12 Eylül'de 8 yaşında olduğunu belirterek, yaşının küçük olduğunu ama bu darbeyi daha sonra okuyarak öğrendiğini anlattı.

Yazıcı, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.



Altan kardeşlerin avukatı Cinmen salona alınmadı



Fevzi Yazıcı'nın savunmasının bitmesinin ardından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Ahmet Altan'ın savunmasına geçileceğini belirten Mahkeme Heyeti Başkanı Yalçın, Fevzi Yazıcı'nın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı iddia edilen mektupla ilgili konuşma talebine olumsuz yanıt verdi.



Yalçın'ın avukatı Sevgi Taş ile Altan kardeşlerin avukatları Ergin Cinmen de usule ilişkin beyanda bulunacaklarını belirterek söz istedi.

Bu taleplere de olumsuz yanıt veren ve taleplerin tekrarlanması durumunda avukatların salondan dışarı çıkartılacağı yönünde uyarıda bulunan Yalçın, avukatların "usule aykırı hareket edildiği" söyleminde bulunmaları üzerine bu avukatların dışarı çıkarılmasına ve duruşmaya ara verilmesine karar verdi.



Aranın ardından yeniden başlayan duruşmaya mahkeme başkanıyla tartışan avukatlar Ergin Cinmen ve Sevgi Taş alınmadı.

Bugünkü çalışmalarını tamamladıklarını belirten Mahkeme Heyeti Başkanı Yalçın, davanın yarından itibaren Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görüleceğini belirterek, duruşmayı erteledi.