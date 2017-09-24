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Hürriyet >Ekonomi>Dar gelirliye açıkartırma

Dar gelirliye açıkartırma

Hürriyet Haber
24.09.2017 - 21:58 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 21:58

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Kayaşehir’deki mahalle konseptli projesi içerisinde yer alan 108 konut ile 10 işyerini “açıkartırma yöntemi” ile satışa sunacak.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşları konut sahibi yaptıklarını söyledi. Turan, İstanbul’un Kayabaşı bölgesinde, “mahalle konsepti” ile geliştirilmiş semt kültürünü barındıran konut projesinde yer alan 108 tripleks konut ile 10 işyerini açık artırma yöntemi ile satışa çıkaracaklarını ifade etti. Açıkartırmanın 12 Ekim’de saat 13.30’da TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’unda yapılacağını aktaran Turan, detaylara “www.toki.gov.tr” adresinden ulaşılabileceğini dile getirdi. Turan, açık arttırmaya sunulacak 108 tripleks konut için açılış fiyatının 658 bin lira, 10 işyerinin ise 321 bin lira olacağını belirterek ödeme planının yüzde 25 peşin, 120 ay vade şeklinde olacağını bildirdi. Kayaşehir’deki konut ve iş yerleri için başvuruların 27 Eylül-12 Ekim’de yapılabileceğini ifade eden Turan,  12 Ekim’de yapılacak açıkartırma sonrası alıcı olmayanların teminatlarının 19 Ekim’de iade edilmeye başlanacağını vurguladı.

Etiketler: TOKİ , açıkartırma , gazetehaberleri
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