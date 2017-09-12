Danıştay’a kritik soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Fox Tv’de katıldığı ‘Çalar Saat’ programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

‘O MAKAMDA OTURAMAZ’

“(Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün açıklamaları) Danıştay Başkanı iktidar partisinin Danıştay’daki sözcüsü konumundadır. Artık o makamda oturamaz, ayrılması lazım. Benimle ilgili bir dava Danıştay’a gittiğinde ne olacak? Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor. Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım. Biz kamuoyu önüne çıkıp politik mesajlar, kararlar veren, kendi bağımsız iradesi olmayan kişilere karşıyız. Danıştay’ın bütün üyelerine saygı gösteriyoruz. Yargıtay’a da AYM’ye de saygı gösteriyoruz.

KENDİLERİ FETÖ’CÜ ZATEN

(Devlet Bahçeli’nin Meral Akşener’i FETÖ’cülükle suçlaması) Meral Hanım bakanlık yapmış, siyasette uzun yıllar hizmet vermiş birisi. Diğer siyasi partilerin liderlerine nasıl saygı gösteriyorsak, Meral Hanım’a da saygı gösteriyoruz. FETÖ’cüyü sağda solda iktidarın aramasına gerek yok ki kendileri FETÖ’cü zaten.

(‘Terör sorununu 4 yılda çözerim’ sözü) Nerede çözülecek bu? Meclis’te. Kapalı kapılar ardında gizli kapaklı işlerle de bu iş olmaz. 15 yılda çözemediler. Gayet açık ve net söylüyorum, 4 yıl içinde çözmezsem, bakın ‘5 yıl’ da demiyorum, 4 yıl içinde çözmezsem siyaseti bırakacağım.

TEHLİKELİ BİR CÜMLE

Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi İran’a ambargo kararı aldı. Türkiye bu ambargoya uymuyor. Kim söylüyor bunu? Bu ülkenin iktidar partisinin Genel Başkanı söylüyor, itiraf ediyor bunu. Bu çok tehlikeli bir cümle. Neden bu insanlar Türkiye’de yargılanmadı? ABD’de tutuklu bulunan bu kişilerin itirafçı olmaları halinde olay çok daha farklı bir mecranın içine sürüklenecek. Türk bankaları da var.

GAZETECİLER HAPİSTE

Bu ülkenin iş adamı, sivil toplum örgütleri, sendikaları konuşabiliyor mu? Hayır, hepsi susturulmuş. Gazetecileri hapisteler. Peki mücadeleyi kim yapacak? Biz. Elimize silah alıp, gidip bir yeri basacak halimiz yok. Kavga, demokrasi kavgası. Biz hazırlıklıyız. Baskın seçim de olabilir, zamanında da olabilir. ” ◊ ANKARA

OĞLU BUGÜN ASKER

Çocuğuma paralı askerlik yaptırabilirdim. Ama ben eğer bu ülkede siyaset yapıyorsam, teröre karşı duruyorsam, garibanın çocuğu nasıl askere gidiyorsa benim oğlum da askere gitmeli. Yarın (bugün) Sivas’a gidecek, vatani görevini yapacak, inşallah huzur içinde evine dönecek.