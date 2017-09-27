Danıştay kararı... Yaz saati durdu

Yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca durduruldu. İki sayfalık kurul kararında, yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu’na verilen sınırlı yetkinin sürekli hale getirilmesinin yetki aşımı olduğu vurgulandı. Kararda, Danıştay 10. Dairesi’nin ret kararı kaldırılarak yürütmeyi durdurma kararı verildi.



14 Eylül tarihli karar, kurul kararı olduğu için kesin nitelik taşıyor ve iptal kararı gibi de sonuç doğuruyor. Yaz saati uygulamasını durduran Danıştay kararının, davalı Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde uygulanması gerekiyor. Hükümet, yaz saatinin kalıcı hale getirilmesine dönük yasa ya da KHK ile yeniden bir düzenleme yapmazsa, ekim sonunda bütün dünya ile birlikte Türkiye de kış saatine geçecek, çocuklar karanlıkta okula gitmekten kurtulacak. 10. Daire ise önümüzdeki günlerde davayı esastan karara bağlayacak.



VELİDEN DAVA

Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi nedeniyle kış aylarında çocuğunu gün ağarmadan okula göndermekten şikâyetçi olan İstanbul’da B.B. adlı bir veli, uygulamaya konu Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay 10. Dairesi’nde dava açtı. Daire, 9 Mayıs’ta İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki koşulların bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Davacı adına avukat Bürgehan Emrağ, bu karara itiraz etti.



2’YE KARŞI 11 OY

İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Dairesi’nin kararını kaldırdı ve “Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar”ın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. İtirazı görüşen kurul, davacının yaz saati uygulaması için Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin bir defaya mahsus uygulanabileceği, süreklilik arz edemeyeceği tezini yerinde buldu. 2’ye karşı 11 oyla yürütmeyi durdurma kararı verildi.