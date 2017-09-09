‘Danıştay Başkanı istifa etmeli’

Engin Altay, şöyle konuştu: “Bugünlerde Türk yargısı, adalet terazisini değil ama çay toplama makaslarını çok iyi tutuyor. Ey Danıştay Başkanı, siyasete hevesin meylin olabilir, Cumhurbaşkanı’na daha şirin görünmek, yalakalık yapmak isteyebilirsin. Derhal o görevden istifa et, cübbeni çıkar, meydanlarda seni bekliyoruz. Böyle bir hadsizlik olamaz. Kimse anamuhalefet partisinin etkinliğini, ‘sözde’ diye küçümseyemez, o zaman ben de ‘Sözde Danıştay Başkanısın, adalet terazisini ters yüz ettin’ derim. Yargının adalet sorunu var, bağımsız ve tarafsız yargıç sorunu var. Danıştay Başkanı’nın istifa edip siyasete girmesi lazım.” Engin Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “CHP’nin kullandığı dil, terör dilidir” sözlerine de şu yanıtı verdi: “Bu ifadeyle kendisini tarif etmiş. Kendisine karşı olan herkesi terörist olarak yaftalayan bir kimse için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir: a) Çapsız, b) Ruhsuz, c) Muhteris d) Hepsi. Tercihim hepsidir.”