Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>‘Danıştay Başkanı istifa etmeli’

    ‘Danıştay Başkanı istifa etmeli’

    ANKARA
    09.09.2017 - 00:16 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 00:16

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün “Sözde adalet kurultayı, sözde adalet yürüyüşü” ifadelerini sert sözlerle eleştirdi.

    Engin Altay, şöyle konuştu: “Bugünlerde Türk yargısı, adalet terazisini değil ama çay toplama makaslarını çok iyi tutuyor. Ey Danıştay Başkanı, siyasete hevesin meylin olabilir, Cumhurbaşkanı’na daha şirin görünmek, yalakalık yapmak isteyebilirsin. Derhal o görevden istifa et, cübbeni çıkar, meydanlarda seni bekliyoruz. Böyle bir hadsizlik olamaz. Kimse anamuhalefet partisinin etkinliğini, ‘sözde’ diye küçümseyemez, o zaman ben de ‘Sözde Danıştay Başkanısın, adalet terazisini ters yüz ettin’ derim. Yargının adalet sorunu var, bağımsız ve tarafsız yargıç sorunu var. Danıştay Başkanı’nın istifa edip siyasete girmesi lazım.” Engin Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “CHP’nin kullandığı dil, terör dilidir” sözlerine de şu yanıtı verdi: “Bu ifadeyle kendisini tarif etmiş. Kendisine karşı olan herkesi terörist olarak yaftalayan bir kimse için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir: a) Çapsız, b) Ruhsuz, c) Muhteris d) Hepsi. Tercihim hepsidir.”

    Etiketler: Engin Altay , TBMM , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri